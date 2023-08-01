Anayasa Mahkemesi, 'hükmün açıklanmasının geri bırakılması' uygulamasını iptal etti

Anayasa Mahkemesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231'inci maddesinde yer alan 'hükmün açıklanmasının geri bırakılabileceği' uygulamasını Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Karar, 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

ANAYASA Mahkemesi (AYM), 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231'inci maddesinde yer alan, 2 yıl veya daha az süreli hapis cezaları veya adli para cezalarında 'hükmün açıklanmasının geri bırakılabileceği' (HAGB) yönündeki uygulamayı, Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Trabzon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231'inci maddesine, 5560 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesiyle eklenen, 2 yıl veya daha az süreli hapis cezaları ile adli para cezalarında 'hükmün açıklanmasının geri bırakılabileceği'ni öngören fıkranın Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu. Söz konusu HAGB kararının verilmesinin mağdurlar açısından yeterli giderim sağlamadığı, faillerin cezadan muaf tutulmasına yol açtığı ve devletin kişilerin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme şeklindeki yükümlülüğünü yerine getiremediği belirtilerek kuralın iptali talep edildi.