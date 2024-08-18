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Anadolu Şiir Akşamları Kastamonu'da düzenlendi

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Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Şiir Akşamları, Kastamonu'da gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye'nin farklı şehirlerinden 34 şair katıldı. Şiir dinletilerinin ardından katılımcılara musiki dinletisi sunuldu.

Cihannüma Derneğinin organize ettiği "Anadolu Şiir Akşamları"nın üçüncüsü, "Gazze, Deprem ve Şehir" temasıyla Kastamonu'da düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre ilki Amasya'da, ikincisi Aksaray'da gerçekleştirilen şiir akşamına bu yıl Türkiye'nin farklı şehirlerinden 34 şair katıldı.

Kastamonu Üniversitesi Konukevi Bahçesi'ndeki etkinlik, Cihannüma Kastamonu İl Temsilcisi Mesut Şeker ve Cihannüma Kültür ve Sanat Başkanı Enes Güneyli'nin selamlama konuşmaları ve Cihannüma Genel Başkanı Rıza Yorulmaz'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

4. Şiir Akşamları Şanlıurfa'da yapılacak

Rıza Yorulmaz, şiir akşamları ile Anadolu'nun misafirperverliğe ve güzelliğine şahitlik ettiklerini, organizasyonun bundan sonra yılda iki kez yapılacağını söyledi.

Kastamonu evliyalardan Pir Şeyh Şaban-ı Veli'nin "Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle." sözlerini anımsatan Yorulmaz, bir sonraki Anadolu Şiir Akşamları'nın Şanlıurfa'da yapılacağı bilgisini verdi.

Ardından etkinliğe katılan şairlerden Rıza Yorulmaz, Meftun Dallı, Abdurrahman Karakaş, Ahmet Şener, Ali Bal, Ali Emre, Atilla Ertuğrul, Erdal Aslan, Erol Erdoğan, Eyyüp Azlal, Haşim Kalender, Hayati Koca, Hüseyin Akın, Hüseyin Kılbaş (Gazi), Hüseyin Tekinbaş, İlker Gülbahar, İsmail Gür, İsmail Daşdemir, Kazım Gök, Kazım Öztürk, Mehmet Bahsi, Mehmet Deniz, Mehmet Gözükara, Mehmet Osmanoğlu, Mustafa Uçurum, Osman Mesten, Salih Sedat Ersöz, Serkan Fırat, Sezai Çiçek, Songül Yurdagül, Şaban Çetin Tayyar Yıldırım, Yavuz Selim Kurt ve Yusuf Gökbakan sevilen şiirlerini seslendirdi.

Şiir dinletilerinin ardından katılımcılara musiki dinletisi sunuldu. Programın ardından katılımcılar, Kastamonu'da şehir turu yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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