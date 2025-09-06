Haberler

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kazalarda 2 Ölü, 15 Yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen 3'ü zincirleme toplam 5 kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgede, çok sayıda araç kazaya karıştı.

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen 3'ü zincirleme 5 kazada, 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinden bu yana bölgede etkili sağanağın etkisiyle, otoyolun hem İstanbul hem de Ankara yönünde, yolcu otobüsü, tır, minibüs, kamyonet ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 33 araç, 3'ü zincirleme 5 ayrı kazaya karıştı.

Otoyolun Kaynaşlı-Üçköprü, Bataklı-Çiftlik, Büyük Melen, Elmacık ve Yeşilyayla mevkilerinde meydana gelen kazalarda yaralanan 15 kişi, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımlarıyla ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazalarda, Özbekistan uyruklu Gaulshan Mamedova olay yerinde, Hüsniye Ulu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazalar nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
