Anadolu Eğitim Sendikası ek ders ve tazminatı emekliliğe yansıtmak için başvurdu

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası, uzman ve başöğretmenlik tazminatı ile ek ders ücreti ve seyyanen ek ödemelerin emekli aylığı ve ikramiyesi hesabına yansıtılması talebiyle ilgili bakanlıklar ve TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, "Kamuoyunu ve yetkilileri bu konuda duyarlı olmaya ve gerekli mevzuat değişikliklerini yapmaya davet ediyoruz" denildi.

Anadolu Eğitim Sendikası'ndan (AES) yapılan açıklamada, uzman ve başöğretmenlik tazminatı, seyyanen zam ve ek ders ücretinin emekliliğe yansıtılması için bakanlıklara başvuruda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde 315 bin 856 öğretmen, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ve buna dayalı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği kapsamında yapılan sınavları başarıyla tamamlayarak uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazanmıştır.

Bu unvan, yıllarca sürdürülen mesleki gelişim çabasının ve sınıfta geçirilen emeğin resmi karşılığıdır. Ayrıca ülkemizdeki her öğretmen, meslek hayatı boyunca fiilen girdiği ders saati karşılığında ek ders ücreti almakta, zaman zaman da tüm kamu görevlileri gibi seyyanen ek ödemelerden yararlanmaktadır. Ancak bugün itibarıyla bu emeğin karşılığı olan eğitim öğretim tazminatı, ek ders ücreti ve seyyanen ek ödemeler, öğretmen emekli olduğu an sona ermektedir. Aynı unvana ve kıdeme sahip iki öğretmenden biri görevine devam ettiği için bu ödemeleri almaya devam ederken, emekli olan meslektaşı bu haktan tamamen mahrum kalmaktadır.

Konuya yakından bağlı bir örnek de kamuoyunda tartışılmaktadır: 2023 yılında kamu görevlilerine verilen ve Temmuz 2026 itibarıyla önemli bir tutara ulaşan seyyanen ek ödeme, emekli memurlara yansıtılmadığı için açılan davalar bugün Anayasa Mahkemesi'nin gündemindedir. Oysa kariyer basamağı bir kez kazanılan, meslek hayatı boyunca taşınan bir statüdür; bu statünün ve öğretmenin fiilen harcadığı emeğin karşılığı olan mali hakların yalnızca aktif çalışma yıllarıyla sınırlı tutulması, ne kariyer sisteminin amacıyla ne de emeklilikte kazanılmış hakların korunması ilkesiyle bağdaşmaktadır.

Anadolu Eğitim Sendikası olarak, öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı, ek ders ücreti ve seyyanen zam/ek ödemelerin emekli aylığı ve emekli ikramiyesi hesabına da dahil edilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu nezdinde resmi başvurularımızı yapmış bulunuyoruz.

Bu uygulamanın düzeltilmesi, ne bir lütuf ne de ayrıcalıklı bir talep; kariyer basamakları sisteminin tutarlılığının ve emeklilikte kazanılmış hakların korunmasının doğal bir sonucudur. Kamuoyunu ve yetkilileri bu konuda duyarlı olmaya ve gerekli mevzuat değişikliklerini yapmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA