Amerikalı Genç Türkiye'yi Otostopla Geziyor

Amerikalı Genç Türkiye'yi Otostopla Geziyor
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ABD'den Türkiye'ye gelen 26 yaşındaki Christopher Sewell, 50. ülkesinde otostopla seyahat ediyor. İstanbul'dan başladığı gezisinde Bolu, Safranbolu, Amasra ve Cide gibi yerleri ziyaret eden Sewell, Türkiye'yi çok beğendiğini ifade etti.

ABD'den Türkiye'ye gelen 26 yaşındaki Christopher Sewell, otostop çekerek Türkiye'yi geziyor.

Yaklaşık 6 yıldır farklı ülkelere giderek bu ülkelerdeki şehirleri otostopla gezen Sewell, 24 Mayıs'ta uçakla ABD'den İstanbul'a geldi.

İstanbul'dan yola çıkan Sewell, otostop çekerek farklı kentlere gitti.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine ulaşan Sewell, Türkiye turunu 8 Haziran'da İstanbul'da tamamladıktan sonra uçakla Vietnam'a gitmeyi planlıyor.

Christopher Sewell, AA muhabirine, işini bıraktıktan sonra seyahatlere başladığını söyledi.

Dünyayı gezme hayalinin üniversitedeyken başladığını belirten Sewell, "Annemin tarafı İsveçli, bu yüzden onları ziyarete giderken biraz seyahat deneyimim oldu ancak dünyayı gerçekten görmek, mümkün olduğunca çok insanla tanışmak, mümkün olduğunca güzel yerler görmek istediğime karar verdim." dedi.

Bu geziler için para biriktirmeye çalıştığını dile getiren Sewell, strateji danışmanlığı yaparken 6 yıl kadar önce işini bırakıp dünyayı gezmeye başladığını anlattı.

Sewell, son olarak Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye, gittiğim 50'nci ülke. Birçok ülke gezdim. Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Gittiğim ülkelerde seyahat ederken ucuz ve yerel yiyecekler tüketerek paramı idareli kullanmaya çalıştım. Konukevlerinde kalmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Türkiye'yi çok beğendiğini vurgulayan Sewell, şunları kaydetti:

"Burası harika. Gezdiğim ülkelerden beğendiğim birini seçmek zor, bu yüzden İzlanda, Fas ve muhtemelen şimdi Türkiye demek durumundayım. İstanbul'dan sonra Bolu, Safranbolu, Amasra ve Cide'ye gittim. Şimdi de Şenpazar'dayım. Buradan sonra Kapadokya'ya gitmek istiyorum. Sonrasında İzmir'e gidebilirim. Türkiye'den sonra Vietnam'a gideceğim."

Kaynak: AA / Ünal Kesmen - Güncel
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