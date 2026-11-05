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Amasya'da kafede yangın çıktı, 3 kişi duman nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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Amasya'da kafede yangın çıktı, 3 kişi duman nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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Amasya'da Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki kafede çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında mahsur kalan köpek kurtarıldı, iş yerinde hasar oluştu ve yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Amasya'da bir kafede çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kafeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında dumandan etkilenen ve ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangında kafede mahsur kalan bir köpek de itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde dışarı çıkarıldı.

Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Amasya Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yangına ilk müdahaleyi yapanlardan Uğur Nizam, gazetecilere, yemek dağıtımı yapıldığı sırada dumanı fark ettiklerini, bunun üzerine arkadaşlarıyla üst kata çıktıklarında yangını gördüklerini söyledi.

Kapıyı kırarak içeri girip yangına müdahale ettiklerini anlatan Nizam, "Bir arkadaşımız yangın söndürme tüpü getirdi, itfaiye gelene kadar onunla müdahalede bulundu. İçeride sıcaktan dolayı, bir de su tutulunca camlar patladı." dedi.

Kaynak: AA
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