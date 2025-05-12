Amasya'da İki Deprem Meydana Geldi
AFAD, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4,4 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. İlk sarsıntı, saat 12.23'te, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
(AMASYA) - AFAD, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 4,4 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın verilerine göre, Gümüşhacıköy'de saat 12.23'te, 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Bu sarsıntının ardından, saat 12.26'da da 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kaynak: ANKA / Güncel