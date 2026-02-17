Haberler

Amasya'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Amasya'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde bariyere çarpan bir otomobilde 2'si çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Ü.Y. (61) idaresindeki 06 GB 3978 plakalı otomobil, Durucasu mevkisinde bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan İ.K. (12), Y.K. (60) ve Y.Y.Y. (11) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: AA " / " + Tevfik Öztürk -
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı