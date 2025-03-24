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Amasra'daki Maden Faciasına İlişkin Davada 20 Sanığa Hapis, 3 Sanığa Beraat... Aileler Karara Tepki Gösterdi

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Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Maden Ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybetmesi, 9'unun yaralanmasına ilişkin davada dönemin Müessese Müdürü Cihat Özdemir 17 yıl, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci ve Başmühendis Mehmet Tural 16 yıl 6'şar ay, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu 15 yıl; 16 sanık ise 3 yıl 1 ay 15 gün ile 5 yıl arasında değişen sürede hapis cezasına çarptırıldı. Aileler karara "Şuraya bakın Adalet Sarayı yazıyor ama adalet bitmiştir" diyerek tepki gösterirken ailelerin avukatlarından Sercan Aran da karar hakkında "Bu aslında özel sektörde madencilik yapan patronlar için 'siz işinizi yapın. Almadığınız önlemleri almamaya devam edin' demek. Ya da devlet işletmeleri adına orada müdür pozisyonlarında oturanlar için 'yapmadığınız şeyleri yapmamaya devam edebilirsiniz. Olur da böyle bir katliam meydana gelirse merak etmeyi yargı arkanızda' demek anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

(BARTIN) - Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Maden Ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybetmesi, 9'unun yaralanmasına ilişkin davada dönemin Müessese Müdürü Cihat Özdemir 17 yıl, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci ve Başmühendis Mehmet Tural 16 yıl 6'şar ay, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu 15 yıl; 16 sanık ise 3 yıl 1 ay 15 gün ile 5 yıl arasında değişen sürede hapis cezasına çarptırıldı. Aileler karara "Şuraya bakın Adalet Sarayı yazıyor ama adalet bitmiştir" diyerek tepki gösterirken ailelerin avukatlarından Sercan Aran da karar hakkında "Bu aslında özel sektörde madencilik yapan patronlar için 'siz işinizi yapın. Almadığınız önlemleri almamaya devam edin' demek. ya da devlet işletmeleri adına orada müdür pozisyonlarında oturanlar için 'yapmadığınız şeyleri yapmamaya devam edebilirsiniz. Olur da böyle bir katliam meydana gelirse merak etmeyi yargı arkanızda' demek anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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