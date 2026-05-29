Sağanağın etkili olduğu Amasra'da bayram yoğunluğu

UNESCO geçici listesindeki Bartın'ın Amasra ilçesi, Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde sağanağa rağmen 30 bin 708 araç ve 110 bine yakın ziyaretçi ağırladı.

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, sağanağa rağmen Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük tatilin ilk 6 gününde, ilçeye toplam 30 bin 708 araç girişi oldu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra, Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi gördü. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçeye 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde toplam 30 bin 708 araç giriş yaptı. Sabah saatlerinde başlayan sağanağa rağmen turistlerin yoğunluğu devam etti. İlçeye gelen turistler, yağmurluklarla ve şemsiyelerle Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu. Restoranlardaki deniz ağırlıklı mutfak kültürü ve özel salatası da ilgi çeken ilçeye Bartın Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre; cumartesi günü 6 bin 808, pazar günü 3 bin 727, pazartesi günü 4 bin 534, arife günü 4 bin 575, bayramın 1'inci günü 5 bin 664, bayramın 2'nci günü 5 bin 400 araç girişi oldu. 6 bin 600 nüfusu bulunan ilçeyi 6 günde 110 bine yakın günübirlik tatilcinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
