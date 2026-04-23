Amasra'da çocuklar sahil güvenlik botunu gezdi
Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde, çocuklar sahil güvenlik botunu gezme fırsatı buldu. TCSG-913 Komutanlığı ve DEGAK-3 Özel Tim Komutanlığı'nın çeşitli ekipmanları sergilendi.
Amasra Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı bağlı TCSG-913 Komutanlığı ve DEGAK-3 Özel Tim Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların ziyaretine açıldı. DEGAK-3 Özel Tim Komutanlığı'nın dalış malzemeleri ve arama kurtarma ekipmanları Amasra Limanı'nda ziyaretçilere sergilendi. Öğrenciler, burada gezdikleri sahil güvenlik komutanlığı botuna yoğun ilgi gösterdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı