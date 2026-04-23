Amasra'da çocuklar sahil güvenlik botunu gezdi

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar, limandaki sahil güvenlik botunu gezdi.

Amasra Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı bağlı TCSG-913 Komutanlığı ve DEGAK-3 Özel Tim Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların ziyaretine açıldı. DEGAK-3 Özel Tim Komutanlığı'nın dalış malzemeleri ve arama kurtarma ekipmanları Amasra Limanı'nda ziyaretçilere sergilendi. Öğrenciler, burada gezdikleri sahil güvenlik komutanlığı botuna yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı