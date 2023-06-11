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Aman dikkat! Meteoroloji'den 20 kent için "sarı" kodlu uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 ili "sarı" kodla uyardı. Bir süredir sel baskınlarının yaşandığı Ankara ve Antalya'nın da dahil olduğu bu illerde bugün gök gürültülü sağanak beklenirken; yetkililer, su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu( (Eskişehir hariç ), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak hariç) ile Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Sakarya, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

20 İL İÇİN UYARI

Öte yandan Meteoroloji 20 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Sarı kodlu uyarı verilen 20 il ise şöyle: Ankara, Afyonkarahisar, Çorum, Kastamonu, Burdur, Nevşehir, Sivas, Kırşehir, Karaman, Yozgat, Amasya, Isparta, Antalya, Çankırı, Kayseri, Konya, Niğde, Kırıkkale, Aksaray, Tokat.

Aman dikkat! Meteoroloji'den 20 kent için 'sarı' kodlu uyarı

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sağanak Yağmur Güncel Haberler

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