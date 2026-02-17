Haberler

Konya'da kaybolan Alzheimer hastası yapay zeka destekli dronla aranıyor

Konya'nın Hadim ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı için AFAD, yapay zeka destekli dronlarla geniş çaplı bir arama çalışması yürütüyor. Ekipler, karadan ve havadan arama yaparak hızlı bir şekilde sonuç almak için teknolojinin imkanlarını kullanıyor.

Konya'nın Hadim ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası 74 yaşındaki kişinin bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yapay zeka destekli dronla sahada geniş ölçekli arama çalışması yürütüyor.

Dedemli Mahallesi'nde 11 Şubat'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Mevlüt Aybattı için başlatılan çalışmalar hem karadan hem havadan sürdürülüyor.

Engebeli arazi yapısı, ormanlık alanlar ve su kaynaklarının bulunduğu bölgede ekipler teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor.

Aramalara jandarma, itfaiye, belediye ekipleri ve gönüllü arama kurtarma personeli de destek veriyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Ankara'dan bölgeye gönderilen yapay zeka destekli 4 insansız hava aracı görev yapıyor. Dronlar, geniş alanları kısa sürede tarayarak arazi üzerindeki hareketlilikleri analiz ediyor.

Yapay zeka algoritmaları sayesinde insan silüetine benzer şekiller sistem tarafından işaretleniyor, koordinatlar anlık olarak yer ekipleriyle paylaşılıyor.

Böylece zaman kaybının önüne geçilmesi ve arama alanının daraltılması hedefleniyor.

"Ekiplerimiz hava şartları el verdiği sürece sahada sürekli çalışma halindeler"

AFAD Konya İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine, ihbar üzerine başladıkları arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

AFAD koordinasyonunda yüzü aşkın personelin görev yaptığını anlatan Körpeş, şunları kaydetti:

"Gerek havadan, gerek karadan, gerekse bölgeye yakın olan dere ve baraj gölünde dalış faaliyeti yapmak kaydıyla faaliyetlerimiz devam ediyor. AFAD Başkanlığımız tarafından gönderilen insansız hava aracı vasıtasıyla geniş alan taraması yapmakla birlikte sahada personelle kara taramasına devam ediyoruz. Yapay zeka destekli dronlarımızla sahadaki arazi değişikliklerini güncel olarak değerlendirebiliyoruz. Ekiplerimiz hava şartları el verdiği sürece sahada sürekli çalışma halindeler. Hedefimiz vatandaşımıza bir an evvel ulaşabilmek."

