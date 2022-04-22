Altun'un Şikayetiyle Kaftancıoğlu Hakıkında Açılan Davada CHP İlçe Başkanı Tanık Olarak Dinlendi: 'Çektiğim Yer Boş Bir Arazidir'

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (ANKA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin yanındaki arsanın fotoğraflarının çekilmesi nedeniyle yargılandığı davada, arazinin fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tanık olarak dinlendi. Özçağdaş, "Ben müştekinin evinin nerede olduğunu dahi bilmem. Orada bulunan görevliye hangi maksatla orada olduğumu açıkça söyledim. Evin en uzak bölgesinden kulübeye en yakın bölgeden sadece boş arazinin bir adet fotoğrafını çektim. Söz konusu yer Altun'un evinin olduğu yer değil, boş bir araziden ibarettir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin yanındaki arsanın fotoğraflarının çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına bugün devam edildi. Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Altun'un avukatı Sezgin Tunç, şikayetlerinin devam ettiğini, Kaftancıoğlu'nun cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

CHP ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada, Altun'un evinin önündeki alanın fotoğraflarını çektiği iddiasıyla Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tanık olarak dinlendi.

Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanıyım. Üsküdar ilçesindeki tüm kamusal işlere benim bakmam ve ilgilenmem gerekir. Bu benim görevimin bir gereğidir. Olay tarihinde imara aykırı yapılaşma olup olmadığını tespit etmek için belirtilen yere gittim. Yanımda ilçe yöneticileri de bulunuyordu" dedi.

Alandaki polis memurlarına kendisini tanıttığını vurgulayan Özçağdaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben müştekinin evinin nerede olduğunu dahi bilmem. Orada bulunan görevliye hangi maksatla orada olduğumu açıkça söyledim. Evin en uzak bölgesinden kulübeye en yakın bölgeden sadece boş arazinin bir adet fotoğrafını çektim. Söz konusu yer Altun'un evinin olduğu yer değil, boş bir araziden ibarettir. Daha sonrasında orada bulunan görevli polislere daha sonraki süreçte arkadaşlarımızın geleceğinin bilgisini verdim. Çekmiş olduğum fotoğrafı Canan Kaftancıoğlu'na gönderdim."

"TALİMAT İLE ÇEKMEDİM"

" Canan Kaftancıoğlu'nun talimatı veya azmettirmesi ile söz konusu fotoğrafı çekmedim" diyen Özçağdaş, dosyada bulunan fotoğrafın gösterilmesinin ardından "Çekmiş olduğum fotoğraf budur. Boş bir arazidir" diye konuştu.

Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç tekrar söz alarak "Dosyadaki fotoğrafta yer alan arazi, arsadır. Müvekkillerimin tapulu mülküdür. Evin bahçesidir" dedi.

"DELİL OLAN TEK FOTOĞRAF BOŞ BİR ARAZİ"

Kaftancıoğlu'nun avukatı Taylan Özgür Kırmızı da "Dosyada dava konusu evin fotoğrafının çekildiği ile ilgili herhangi bir delil yer almamaktadır. Dosyada delil olarak yer alan tek fotoğraf boş bir arazinin fotoğrafıdır" diyerek Kaftancıoğlu'nun beraatını talep etti.

POLİS MEMURU DA DİNLENDİ

Tanık olarak dinlenen polis memuru İ.B. ise "Suat Özçağdaş elini yukarı kaldırarak araziye doğru yöneltti. Deklanşöre basıp basmadığını görmedim. Kaçak yapılaşmayı kontrol etmek için geldiklerini söylediler. Suat Özçağdaş kendisinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu söyledi. Daha sonra tekrar geleceğini söyleyerek oradan ayrıldılar" diye konuştu. Dosyadaki fotoğrafın gösterilmesinin ardından söz alan tanık, söz konusu fotoğrafın Altun'un evinin yanındaki arazi olduğunu söyledi.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Haziran 2022 tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evin fotoğrafını çektiği, bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği savunuldu. Altun'un avukatının savcılığa başvurarak Suat Özçağdaş'ın, Canan Kaftancıoğlu tarafından azmettirildiğini belirtip şikayetçi olduğu kaydedildi.

İddianamede, Kaftancıoğlu'nun "özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" gerekçesiyle 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.