Altındağ olaylarına neden olan cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet kararı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ın (18) öldürülmesi, Ali Yasin Ülger'in (18), yaralanmasıyla ilgili görülen davada Suriyeli tutuklu sanıklardan Yahya Al Abdo (20), ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 10 ay, A.M.A (17) ise 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ın (18) öldürülmesi, Ali Yasin Ülger'in (18), yaralanmasıyla ilgili görülen davada Suriyeli tutuklu sanıklardan Yahya Al Abdo (20), ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 10 ay, A.M.A (17) ise 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 10 Ağustos 2021 akşamı meydana gelen olayda, çocukluk arkadaşı olan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger, Suriye uyruklu Yahya Al Abdo ve A.M.A. ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. mahkemece 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı. Olay sonrası bölgede toplanan kalabalık, Suriyelilerin ev ve iş yerlerine hasar verdi. Cinayetle ilgili Yahya Al Abdo hakkında Ankara 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, A.M.A. hakkında Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava yargılama aşamasında birleşti.