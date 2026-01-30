Haberler

Ankara'da inşaat kazısında temeli zedelenen bina boşaltıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir bina, yan parseldeki inşaat çalışmaları sonucu temelinin açığa çıkması üzerine boşaltıldı. CİMER'e yapılan acil denetim çağrısıyla olayın üzerine gidildi.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde yan parseldeki inşaat çalışması sırasında temeli açığa çıkan bina, vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı 'acil denetim' çağrısı sonrası boşaltıldı.

CİMER'den yapılan açıklamaya göre; Altındağ'da bir vatandaş tarafından CİMER'e, Feridun Çelik Mahallesi'ndeki binalarının bitişiğinde yer alan komşu parselde, kendilerinin bilgisi, izni ve rızası olmaksızın derin hafriyat/kazı çalışmaları yapıldığı ve söz konusu kazı çalışmaları sonucunda binanın temelindeki doğal zeminin boşaldığı, temel altında bulunan toprak ve kaya kütlesinin açığa çıktığı, mevcut durumun binanın statik bütünlüğü ve taşıyıcı sistemini doğrudan tehdit ettiği ihbarı ve acil denetim talebi konulu başvurusunun ulaşması sonrası kurumlar teyakkuza geçti.

GÜVEENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Başvurunun CİMER üzerinden hızla ulaştırıldığı Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, olası can ve mal kaybının yaşanmaması için ivedilikle gerekli incelemelerin yapılması talimatıyla olay mahallinde kontroller gerçekleştirdi. Teknik incelemelerin ardından bina boşaltıldı. Bina sakinleri ve eşyalarının çıkarılması ardından bina kullanıma kapatıldı. Bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Konuya ilişkin gerekli işlemlere devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
