Altın Portakal'da 'Onur Ödülleri', Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e Verilecek

(ANTALYA) - 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Onur Ödülleri", usta oyuncular Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e verilecek.

Bu yıl 24 Ekim ile 2 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Onur Ödülleri, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e takdim edilecek.

Serap Aksoy, İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olduktan sonra Münih Müzik Akademisi'nde eğitimini sürdürdü. Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yaşamına başlayan Serap Aksoy, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında 40 yıla yaklaşan kariyeriyle unutulmaz eserlere imza attı. 1983 yılında "Kartallar Yüksek Uçar" dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan Aksoy, Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Değirmen" filmiyle sinemaya adım attı. Aksoy, 1987'de "Yaprak Dökümü" dizisinde Fikret karakterini, yine aynı yıl "Yer Demir Gök Bakır" filminde Taşbaş'ın karısı rolünü üstlendi. 1989'da "Kantodan Tangoya" filminde oynadı. 1992 yılında Tunç Başaran'ın yönetmenliğini yaptığı "Piano Piano Bacaksız" filminde Kamile karakterini canlandıran Aksoy, aynı yıl, Yavuz Özkan tarafından yazılıp yönetilen "İki Kadın" filmi ile 29. Antalya Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Film ayrıca 12. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Yılın En İyi Türk Filmi ödülüne layık görüldü. 1993'te yapımcılığını Zeki Demirkubuz'un yaptığı "C Blok" filminde Tülay karakteriyle Fikret Kuşkan, Selçuk Yöntem ve Zuhal Gencer ile başrolde yer aldı. Piano Piano Bacaksız ve C Blok filmlerindeki unutulmaz rolleriyle Türk sinemasına damgasını vurdu.

Aksoy, 1994'te "Geçmişin İzleri" ve 1995'te "Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey" filmlerinde oynadı. 1999 yılında sahnelenen "Hayal Kurma Oyunları"nda Anne karakterini canlandırdı. 2005'te "Aşk Yolu" dizisinde Nigar Yalçıner rolüyle ekranlara dönen sanatçı, 2006'da "Hatırla Sevgili", 2007'de "Kilit" filmi ve "Karayılan" dizisinde rol aldı. 2009'da "Kül ve Ateş" dizisinde Ayten İsfendiyar karakterini, aynı yıl "Sonsuz" filminde Sevim karakterini oynadı. 2010 yılında "Kukuriku - Kadın Krallığı" adlı filmde rol alan Aksoy, 2014'te "Yağmur: Kıyamet Çiçeği" filminde Güllü, yine aynı yıl "Güllerin Savaşı" dizisinde Cahide Hekimoğlu karakterini canlandırdı. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Serap Aksoy; TV8'de yapımcısı olduğu "Alkışlar", TRT2'de "Merhaba Beyler Talk Show", Star TV'de "Serap'ın Ajandası" Kültür-Sanat Programı, Show TV'de ise "Neredesin" adlı çocuk 'realite show' programlarını sundu.

Settar Tanrıöğen

Settar Tanrıöğen ise oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başladı. Tanrıöğen, tiyatroda "Bir Demet Tiyatro", "Bir Kış Öyküsü", "Dünyada Karşılaşmış Gibi" (2019), "Yedi Kocalı Hürmüz" ve "Üç Kurşunluk Opera" yapımlarında rol aldı. Sinemaya 1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği "Eşkıya" filmiyle adım atan Tanrıöğen, sonrasında ise "Yara" (1998), "Yazı Tura" (2003) ve "2 Süper Film Birden" (2005) yapımlarında rol aldı.

2005 yılında "Takva" filmindeki performansıyla sinema kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşayan Tanrıöğen, "Hayatımın Kadınısın", "Kader", "Polis", "Nokta" ve "Vavien" yapımlarında da rol aldı ve sinema kariyerine birçok film ekledi. Özellikle Vavien filmindeki performansı ile 2009 yılında 42. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 2010 yılında "Çoğunluk" filminde canlandırdığı karakterle bir kez daha övgü toplayan Tanrıöğen, performansıyla 43. SİYAD Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Aynı dönemde "Gölgeler" ve "Suretler" filmindeki etkileyici oyunculuğu sayesinde, 2011 yılında 22. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

2014 yılı, Tanrıöğen'in kariyerinde bir başka dönüm noktası oldu. "Yağmur: Kıyamet Çiçeği", "Toz Ruhu" ve "Nergis Hanım" filmlerindeki performanslarıyla 21. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne değer görüldü. Ayrıca Nergis Hanım filmindeki başarısıyla 2015 yılında Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazandı. Son dönemde "Saklı" (2015), "Aşıklar Bayramı" (2022) ve "Bomboş" (2023) filmleriyle sinema kariyerine yeni başarılar ekleyen Tanrıöğen, televizyon dizilerinde de unutulmaz karakterlere hayat verdi. 1994 yapımı "Aziz Ahmet" dizisiyle başladığı televizyon kariyerinde, "Bir Aşk Uğruna" (1994), "Çiçek Taksi "(1996) ve "Bir Demet Tiyatro" (1997) yapımlarıyla devam etti.

1998 yılında "İkinci Bahar" dizisindeki Vakkas Resuloğlu karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Tanrıöğen, bu başarısını "Utanmaz Adam" (1998), "Güneş Yanıkları" (2000), "Hızma" (2002), "Alacakaranlık" (2003), "Ödünç Hayat" (2005) ve "Gece Gündüz" (2008-2009) projelerle sürdürdü. 2015-2017 yılları arasında yayınlanan "Baba Candır" dizisindeki Salih Çelik karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu, son yıllarda "Kızılcık Şerbeti" (2022-2024) dizisinde Abdullah Ünal karakteriyle televizyon ekranlarında bir kez daha güçlü bir performans sergiledi.

Tanrıöğen, "Kızıl Goncalar" dizisinde Saatçi Aziz rolüyle izleyici karşısına çıktı. Settar Tanrıöğen, 2020 yılında "Bir Başkadır" dizisinde canlandırdığı Ali Sadi Hoca karakteriyle büyük beğeni topladı. 2024 yılında yayınlanan "Kuvvetli Bir Alkış" dizisiyle dijital dünyadaki başarısını pekiştirdi.