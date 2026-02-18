Haberler

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, NATO tatbikatına katılan Türkiye'nin merkezi rolünü vurguladı

Güncelleme:
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkıları ve Avrupa güvenliğindeki merkezî rolünü vurgulayarak, Baltık Denizi'ndeki askeri tatbikatta Türkiye'nin gösterdiği yeteneklerin önemine dikkat çekti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde hayati rolünün önemine işaret ederek, NATO'nun savunma planlarına yaptığı önemli katkıyı övdü.

Boris Pistorius, Baltık Denizi'nde NATO'nun Steadfast Dart 2026 askeri tatbikatını izlemesinin ardından, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türk müttefiklerin, tatbikatta yer alan Türk dostların katkısının NATO için bütünüyle büyük önem taşıdığını vurgulayan Pistorius, "Çünkü bu, NATO'nun bazılarının inandığından daha büyük olduğunu gösteriyor. Türkiye bu konuda her zaman merkezi bir rol oynamıştır ve bugün muhtemelen daha da fazla oynamaktadır." dedi.

Pistorius, Türkiye'nin NATO'ya katkısına dikkati çekerek, "Türkiye, güneydoğu kanadında çok önemli bir NATO ortağıdır ve bugün çok etkileyici bir şekilde görüldüğü gibi Türk Donanması'nda yeni olan ve çok yüksek kaliteli olduğu kanıtlanan amfibi botlarla dikkate değer yeteneklere sahiptir." diye konuştu.

NATO'nun bazılarının inandığından daha büyük olduğunu söyleyen Pistorius, Türkiye'nin bu konuda her zaman merkezi bir rol oynadığının altını çizdi.

Pistorius, yaklaşık 2 bin askeri personel, Bayraktar TB3 silahlı insansız hava araçları, TCG Anadolu, TGC İstanbul, TGC Derya ve TGC Oruçreis fırkateynleriyle tatbikata katılan Türkiye'ye teşekkür etti.

Alman Savunma Bakanı, karaya çıkarma tatbikatında görev alan Zırhlı Amfibi Hücum Araçları'nı (ZAHA) da ilgiyle takip etti.

Pistorius'un, kendi cep telefonuyla ZAHA'ları çektikten sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'na teşekkür ettiği ve ZAHA'ya olan ilgisini gösterdiği öğrenildi.

Kaynak: AA
