Almanya Savunma Bakanı'ndan Putin'e Müzakere Çağrısı

Almanya Savunma Bakanı'ndan Putin'e Müzakere Çağrısı
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna savaşının sona ermesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinde olduğunu belirterek, müzakereler için İstanbul'u işaret etti. Ayrıca, NATO'nun savunma harcamaları ve İngiltere ile yapılan anlaşmalar hakkında bilgiler verdi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna savaşının bitmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinde olduğunu belirterek, Putin'in İstanbul'a giderek müzakere edebileceğini söyledi.

Pistorius, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin Ukrayna'ya ilişkin sorusuna cevap veren Pistorius, şu anki durumu tahmin etmenin zor olduğuna dikkati çekerek, Washington'dan gelen tepkilerden söylemde bir değişim yaşandığını gördüğünü vurguladı.

Pistorius, ancak bunun kalıcı olup olmayacağı ve ne gibi sonuçlar doğuracağının henüz belirsiz olduğunu ifade ederek, "Sadece şunu söyleyebilirim, savaşın bitmesi Vladimir Putin'in elinde. İstanbul'a gidip müzakere edebilir. Ateşkes talimatı verebilir." dedi.

Ancak bunların hiçbirinin gerçekleşmediğine işaret eden Pistorius, bu şekilde Putin'in "ABD Başkanı'nı burun halkasıyla manejde dolaştırmaya çalıştığı izlenimi doğurabileceği" yorumunu yaptı.

(ABD Başkanı Donald) Trump'ın bundan hoşlanmayacağından emin olduğunu belirten Pistorius, bunun da muhtemelen izlenen yolda ve davranışlarda değişikliklere yol açabileceği uyarısında bulundu.

NATO üyelerinin savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkarılmasına ilişkin tartışmalara da değinen Pistorius, "Önemli olan oran değil. Önemli olan belirlenecek NATO yetenek hedeflerinin hızlı, kapsamlı ve zamanında gerçekleştirilmesidir." dedi.

İngiltere ile Ekim 2024'te savunma ve güvenlik odaklı "Trinity House Anlaşması"nı imzaladıklarını anımsatan Pistorius, bu anlaşma kapsamında Almanya'nın İngiltere'den P8A tipi deniz devriye ve keşif uçağı için Stingray tipi torpidolar temin edeceğini ve bu tip uçakların da sonbaharda teslim edileceğini anlattı.

Ayrıca İngiltere ile 2 bin kilometreden fazla menzile sahip silah sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarını başlattıklarını aktaran Pistorius, Avrupa projesi kapsamında gerçekleştirdikleri için buna başka ortakların da katılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
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