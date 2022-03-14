Almanya Şansölyesi Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, "Türk müttefiklerimizin de diplomatik bir çözüme katkıda bulunmak istemelerini çok olumlu karşılıyoruz. Türkiye'de de iki ülkenin (Rusya ve Ukrayna ) dışişleri bakanları arasında görüşmelerin yapılması çok yararlı olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Scholz, baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri üzüntüyle karşıladıklarını belirten Scholz, "Sayın Cumhurbaşkanı ve ben, bu saldırı konusundaki endişelerimiz konusunda hemfikiriz. ve en kısa zamanda bir ateşkese ulaşılması konusunda da bunun gerekliliği konusunda da güvenli siviller için güvenli koridorların sağlanması gerekir ki, tehlikeli bölgelerden çıkabilsinler." ifadesini kullandı.

Scholz, Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmenin iki taraf arasında gerçekten iyi bir iş birliği ve ilişki olduğunun göstergesi olduğuna işaret eden Scholz, mevcut durumda savaş yaşanan bir dönemde bir araya geleceklerini kimsenin düşünemeyeceğini söyledi.

Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile taraflarla yaptıkları görüşmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduklarını aktararak, "Fransız Cumhurbaşkanı'yla olsun Sayın Zelenskiy ile olsun görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerin sürdürülmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Fakat artık sonuçların elde edilmesi ve silahların susması da en önemlisi." diye konuştu.

Ukrayna'yla Rusya arasındaki görüşmelerin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Scholz, "Türk müttefiklerimizin de diplomatik bir çözüme katkıda bulunmak istemelerini çok olumlu karşılıyoruz. Türkiye'de de iki ülkenin (Rusya ve Ukrayna ) dışişleri bakanları arasında görüşmelerin yapılması çok yararlı olmuştur." dedi.

Scholz, Ukrayna'dan kaçan milyonlarca insana destek olmak istediklerini belirterek, "Aynı zamanda biz destek olmaya çalışıyoruz. Şu anda 1,7 milyon mülteci, Polonya'ya geldi, Almanya'ya 100 binden fazla geldi. Ukrayna'dan çok sayıda üçüncü ülke vatandaşı da kaçıyor. Bu sorumluluk hepimiz de hepimiz bu konuda destek olmalıyız." ifadesini kullandı.

"Önemli olan husus, Ukrayna'nın egemenliğinde toprak bütünlüğünün sağlanması"

Ukrayna'da yaşananların uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğine işaret eden Scholz, şöyle devam etti:

"En kısa zamanda silahların susması gerekiyor. Bizim için önemli olan husus; Ukrayna'nın egemenliğinde toprak bütünlüğünün sağlanması, korunmasıdır. NATO nezdinde iş birliği içinde olmamız son derece önemli. Şu anda değişmiş bir güvenlik durumuyla karşı karşıyayız. Biz, NATO'nun doğu sınırındaki ülkelerde güçlerinin yoğunlaştırılacağı yönünde bilgi verdik. Burada hava polisi uygulaması da Almanya tarafından yürürlüğe konulacak."

Scholz, hukukun şiddetle ihlal edilmesinin kendilerinin de güçlü olması gerektiğini gözler önüne serdiğini vurgulayarak, "Bu nedenle federal ordumuz için 100 milyar avroluk bir ilave fon konusunda karar verdik ve böylece güvenliğimizi birlikte sağlamamız gerekiyor." dedi.

"Rusya'ya bağımlı olmamak için kaynakları farklı ülkelerden de sağlamalıyız"

Almanya olarak bundan sonra elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak istediklerini belirten Scholz, rüzgar enerjisinin de içinde olduğu farklı kaynakları devreye sokmak istediklerini belirtti.

Scholz, "Bu konuda başka ülkelerle de uzun vadeli iş birliği istiyoruz. Özellikle hidrojen konusunda ithalat yapmak durumundayız. Rusya'ya bağımlı olmamak için kaynakları farklı ülkelerden de sağlamalıyız. Böylece kendi kararlarımızı bağımsız verebiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin İsrail ve Yunanistan ile geliştirdiği ilişkileri memnuniyetle karşıladığını, bölgesel iş birliklerinin artık çok daha fazla önem kazandığını belirten Scholz, Türkiye'nin İsrail ve Yunanistan ile geliştirdiği ilişkileri memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Scholz, Almanya'da çok fazla Türk kökenli insanın yaşadığına dikkat çekerek, "Onlar artık bizim toplumumuzun önemli bir unsurudur. Federal hükümette ve mecliste çok fazla Türk kökenli temsilcilerimiz, vekillerimiz var. Onların Alman politikalarına yaptıkları katkılardan çok mutluyum." dedi.

Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savundu

Almanya'nın, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik tarafsız kalıp kalmaması konusundaki tutumuna ilişkin Scholz, "Türkiye, bu saldırıya, savaşa karşı olduğunu açıkça ifade etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savundu, sadece insani yardım değil silah da gönderdi. Bu konuları tartıştığımızda bunları göz önünde bulundurmalıyız." ifadesini kullandı.

Scholz, AB ve ABD'nin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarının beklediğinden çok daha dramatik sonuçlar getirdiğini belirterek, "Yaptırımların sonuçları, Rusya'da her yerde hissediliyor artık. Bunu tabii ki ilk önce ateşkese ulaşmak için, daha sonra barışa ulaşmak için yapıyoruz. Ulaşılacak bir anlaşma, Ukrayna'nın kabul edebileceği bir anlaşma olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalılar vatanlarını savunuyor

Ukrayna'nın bir millet olduğu gerçeğinin açıkça kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, "Hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar vatanlarını savunuyorlar." dedi.

Scholz, Almanya'nın eski Şansölyesi Angela Merkel'in insan hakları konusunu görmezden geldiği eleştirilerine ilişkin "Sayın Merkel'e bence haksızlık ediyorsunuz. İnsan hakları söz konusu olduğunda hiçbir zaman gözünü kapatmamıştır, onu savunmalıyım." görüşünü dile getirdi.

Merkel döneminde, AB'nin Türkiye ile mülteciler konusunda anlaşmasının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğinin altını çizen Scholz, şunları kaydetti:

"Milyonlarca mülteci, Türkiye'ye sığındı. İmzaladığımız mülteci anlaşması, Türkiye'ye bu görevleri yerine getirmesinde destek olmayı söz konusu ediyor. Bu anlaşma, mültecilerin yararına imzalanmıştır. Sayın Merkel de bunu hep bu şekilde gördü. Bizim gerçek görevimiz, sadece ülkelerimize mülteciler geldiğinde değil onlara dünyanın her yerinde mülteci sorunu olduğunda sorumluluğu üstlenmek, sadece komşularımız da değil Afrika'da da bu tür olaylar yaşanıyor. 'Bize gelmedikleri sürece bu sorun bizi ilgilendirmiyor' diyemeyiz. Bu nedenle Türkiye ile olan sözleşme gibi bu tür sözleşmelere ihtiyacımız var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Deutsche Welle (DW) kanalına lisans verilmesi konusunu da görüştüğünü aktaran Scholz, "(Deutsche Welle) Onların bağımsız bir şekilde yayın yapmamalarını istiyoruz. Bizim amacımız bunu sağlamak." dedi.

"NATO'da çok yakın bir iş birliği halindeyiz"

Scholz, Almanya'nın NATO müttefiki Türkiye'ye bazı askeri malzemelerin satışına getirdiği kısıtlamalara ilişkin soruya, "NATO'da çok yakın bir iş birliği halindeyiz." yanıtını verdi. Bu iş birliğinin gittikçe önem kazandığını vurgulayan Scholz, şöyle devam etti:

"Örneğin ileri güç konusunda NATO'nun batı cephesindeki güçlerimizi geliştirmek istiyoruz ve bunları daha da geliştireceğiz. Federal Ordu içinde NATO bütçesine 50 milyar avroluk bir katkı sağlıyoruz ve bütçemizde ek bir fon da ayırdık. Almanya'da keskin bir savunma ihracatı politikamız var. Bu kurallarımız son derece keskindir. Yasayla tespit edilen bir çerçeve içinde hareket etmek durumundayız."

Almanya'nın NATO eliyle Ukrayna'ya silah yardımını engellediği yönündeki eleştiriler hakkındaki soru üzerine Scholz, "Müttefiklerimiz ve Almanya olarak, Ukrayna'nın kendini savunması için maddi açıdan da destek olduk. 2014'ten bu yana Ukrayna'ya mali yardım yaptık savunma konusunda. Bunu gelecekte de sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Savunma silahları gibi silahlarla destekte bulunduk." ifadesini kullandı.

(Bitti)