Almanya Genelkurmay Başkanı Rusya ile savaş için tarih verdi

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a verdiği röportajda, Rusya'yı "açık tehdit" olarak gördüklerini belirterek bu nedenle savunma harcamalarının artırılması gerektiğini savundu.

"BİNLERCE TANKI YAN YANA DİZMEMİZE GEREK YOK"

Breuer, "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in saldırganlığına, NATO ülkelerinin birlikteliği ve kararlılığıyla karşılık veriyoruz. Bu, bir demir perde değil. Doğu'da açık bir tehdit görüyoruz ve bu tehdide karşı koymak için bir şeyler yapıyoruz. Soğuk Savaş'ta yaptığımız gibi binlerce tankı yan yana dizmemize gerek yok. İhtiyacımız olan şey, esnek ve akıllı bir savunma planı ve bizim bir planımız var." dedi.

"AVRUPA'DAKİ HER ÜLKE SAVUNMA İÇİN DAHA FAZLASINI YAPMALI"

ABD'nin aksine, Avrupa'da muharebe tanklarının da gerekliliğine işaret eden Breuer, "Çeşitli tank tiplerine sahip olmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte, standardizasyona doğru ilerlemeliyiz. Karşılaşılan zorluklar göz önüne alındığında, başka bir yol yok. Bunun en iyi örneği Alman ve Hollanda Silahlı Kuvvetlerinin entegrasyonudur ya da Norveç ile işbirliğimizdir. Ancak Avrupa'daki her ülke, savunma için daha fazlasını yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"2029'DA SAVAŞA HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR"

Diğer ülkelerle işbirliğini koordine halinde yaptıklarını aktaran Breuer, "2029'da savaşa hazır olmamız gerekiyor ve ortak silahlanma projelerini şimdi başlatırsam, 2030'ların ortasında silahlar sahada olursa bu,işe yaramayacaktır. Bu nedenle silahlı kuvvetler piyasada olandan daha fazlasını satın alıyor." diye konuştu.

"DURUM ÇOK CİDDİ"

Rusya ile gelecekte bir savaş tehdidinden bahsetmenin "korku tellallığı" olup olmadığına yönelik soruya ise Breuer, şu cevabı verdi: "Hayır, durum çok ciddi. Putin planlarını sistematik olarak uyguluyor. Yeniden silahlanma süreçleri devam ediyor. Ancak zamanla pek çok değişkene tabi ve Ukrayna savaşının gidişatına da bağlı. Bir subay olarak en kötü senaryoyu düşünmek zorundayım. Analistler (savaş çıkma ihtimali) '4 ile 7 yıl arasında' dediğinde ben 4 yıl olduğunu varsayıyorum. Bu, 2029'da gerçekten bir Rus saldırısının olacağı anlamına gelmiyor ancak daha erken gerçekleşemeyeceği anlamına da gelmiyor. Kendimizi mümkün olduğunca iyi hazırlamalıyız. Bu, sadece askerler için değil, tüm toplum için geçerli."