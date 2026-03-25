Almanya: Orta Doğu'da devam eden çatışmalar büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Orta Doğu'da devam eden çatışmaların büyük endişe kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Bakan Wadephul, Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nafti ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Orta Doğu'daki durum hakkında konuştuklarını belirten Wadephul, "Devam eden çatışmalar büyük endişe kaynağıdır." dedi.

Wadephul, Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukasının sadece küresel enerji arzını değil, aynı zamanda gübre nakliyesini ve dolayısıyla dünya çapında gıda güvenliğini de tehdit ettiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a verdiği ültimatomu ertelemiş olmasını ve müzakereleri hedeflemesinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Wadephul, "İran'ın şimdi buna yanıt vermesi yerinde olur. Dolayısıyla, diplomasi için bir fırsat penceresi varsa, görüşmelere kesinlikle bir şans vermeliyiz." diye konuştu.

Alman bakan, ülkesinin bu konuda katkı sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

Almanya'nın Lübnan hükümetinin de yanında olduğunu dile getiren Wadephul, "Bu hükümet son dönemde cesur kararlar aldı, Hizbullah'ı silahsızlandırmayı ve Hizbullah'ı artık Lübnan'da silahlı bir güç olarak kabul etmemeyi açıkça taahhüt etti. Bu hükümet, Lübnan'ın her yerinde devlet otoritesini tesis etme ve elbette Lübnan'ın toprak bütünlüğünü koruma konusunda tüm desteğimizi hak etmektedir." ifadelerini kullandı.

Wadephul, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını uluslararası hukuka aykırı olarak nitelediğini hatırlatılması üzerine bu konuda yorum yapmayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Amerikan hükümetinin hukuk danışmanının yakında kapsamlı bir görüş bildireceğini duyurdu. Biz de bunu bekliyor, değerlendiriyor ve ardından konuyla ilgili görüş bildireceğiz."

Filistin meselesi öncelik

Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanı Muhammed Ali Nafti ise Alman mevkidaşıyla diyalog ve müzakerelerin yanı sıra diplomatik mekanizmalara geri dönmenin, günümüz dünyasındaki krizlerin çözümünün anahtarı olduğu konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Nafti, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na geri dönülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün oldukça fazla krizle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz ve bunların tüm dünya halkları üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını en aza indirmeliyiz." dedi.

Bu bağlamda, Filistin meselesinin Tunus için bir öncelik olduğunu vurgulayan Nafti, "Bu sorunun merkezi bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bölgede gerçek güvenlik ve istikrarın ancak Filistin halkına meşru haklarının tam olarak iade edilmesi ile sağlanabileceğine ve bunun özellikle tüm Filistin toprakları üzerinde egemenliğe sahip ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulmasıyla gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.