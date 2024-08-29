Almanya'dan Türkiye'ye Bisikletle Yolculuk

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yaşayan iki Türk, bisikletleriyle Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Marl kentinde bir firmada çalışan Ankara doğumlu Murat Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatan hasretinin yanı sıra Türkiye'ye sevgilerini göstermek için arkadaşı Nedim Karadağ ile bisikletle yola çıktıklarını söyledi.

Yaman, daha önce de Almanya'nın çevresindeki ülkelere macera amaçlı kısa yolculuklar yaptıklarını belirtti.

Türkiye'ye gitme kararını geçen yıl verdiklerini kaydeden Yaman, "Çok sevdiğimiz memleketimize her yıl arabayla gidiyoruz, bu yıl da bisikletle gitme kararı verdik. Böylece gittiğimiz yolları daha yakından inceleme fırsatı da bulmuş olacağız." dedi.

Yaman, 10 ila 14 gün sürecek yolcuğun ardından Türkiye'ye ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.