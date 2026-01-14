Haberler

Almanya'da kamu çalışanları uyarı grevi yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Berlin kentinde kamu çalışanları, ücret artışı talebiyle uyarı grevine giderek iş bıraktılar. Sendikalar, yüzde 7'lik bir artış talep ediyor ve taleplerinin kabul edilmemesi durumunda grevlerin devam edeceğini belirtiyorlar.

Almanya'da kamu çalışanları ücret artışı talebiyle uyarı grevi yaptı.

Başkent Berlin'de farklı sendikalara bağlı kamu çalışanları, uyarı grevine giderek iş bırakma eyleminde bulundu.

Uyarı grevi kapsamında kamu çalışanları Friedrichstrasse metro istasyonundan Berlin Belediye binasının önüne kadar yürüdü.

Buradaki meydanda konuşmalar yapan sendika temsilcileri, kamu çalışanlarına saygı duyulması gerektiğini belirterek, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda grevlerin devam edeceği uyarısında bulundu.

İkinci tur toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Hamburg, Köln ve Frankfurt gibi ülkenin çeşitli kentlerinde de uyarı grevleri yapıldı.

Sendikalar kamu çalışanları için yüzde 7'lik ücret artışı talep ediyor

Potsdam kentinde eyaletlerin temsilcileri ve sendikalar arasında yapılan birinci tur toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), grev çağrısı yapmıştı.

Eğitim ve Bilim İşçileri Sendikası (GEW), Polis Sendikası ve İnşaat İşçileri Sendikası da greve destek verdi.

???????Ver.di sendikası öncülüğündeki sendikalar, kamudaki 1,2 milyon çalışana 12 ay için en az 300 avro olmak üzere yüzde 7'lik ücret artışı talep ediyor. İşverenler bunu karşılanamaz olarak niteleyerek sendikaların talebini reddediyor.

Müzakerelerin başında işverenler bir teklif sunmadı. Toplu sözleşme görüşmeleri yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Tanınmış avukat Ali Aydın, başına taşla vurularak öldürüldü

Tanınmış avukat başı taşla ezilerek öldürüldü
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
İBB'de bayram ikramiyeleri kaldırıldı, memurlar protestoya hazırlanıyor

İBB'de 10 yıllık uygulama sona erdi, memurlar protestoya hazırlanıyor
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif

İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif