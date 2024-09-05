Almanya'da İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında silahlı saldırı

Almanya'da İsrail Başkonsolosluğu Yakınında Silahlı Saldırgan Öldürüldü

Almanya'nın Münih kentinde, İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında silahlı bir şüpheli polis tarafından vurularak öldürüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde İsrail Başkonsolosluğu ve Nazi rejimi suçlarını anlatan müzenin yakınında uzun menzilli silah taşıyan bir zanlıya ateş açıldı. Şüpheli, açılan ateş sonucu yaralandı ve kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Yetkililer, durumun kontrol altına alındığını ve çevrede başka bir şüphelinin bulunmadığını bildirdi. Olayda polis dahil başka ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Polis, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulunurken, görgü tanıklarından veya olayın görüntüsünü kaydedenlerden kendilerine başvurmalarını istedi.

Yerel basında yer alan haberlerde, şüphelinin Başkonsolosluğun önündeki güvenlik kulübesine ateş ettiği öne sürüldü. Kulübede 5 polisin bulunduğu belirtildi.

Olay yeri polis tarafından geniş bir şekilde kordon altına alındı ve inceleme başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor.