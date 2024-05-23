- Almanya'da göçmenlerin kurduğu DAVA Partisi için hiçbir banka hesap açmıyor

BERLİN - Almanya'da çoğunluğu Türk olan göçmenlerin bu yılın başında kurduğu Die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch Partisi için hiçbir banka hesap açmaya yanaşmazken, parti yetkilileri bu durumun Almanya hükümetinin baskıları nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti.

Almanya'da 2024 yılının ocak ayında kurulan Çeşitlilik ve Yenilenme İçin Demokratik İttifak anlamına gelen Die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch Partisi, bankalarla mücadele ediyor. Çoğunluğu Almanya'da yaşayan 2. nesil Türk göçmen üyelerden oluşan DAVA Partisi'ne hiçbir banka hesap açmazken, parti yetkilileri bu durumun Almanya hükümetinin baskıları nedeniyle yaşandığını iddia ediyor. Parti yetkilileri, öncelikli amaçlarının siyasi arenada yeteri kadar temsil edilemeyen göçmenlerin sözcüsü olmak olduğunu belirtirken, bununla birlikte uzun vadede bütün Almanya'ya hitap edecek seviyede siyasi bir oluşum olmak istediklerini vurguluyor.

Başkanlığını gazeteci Teyfik Özcan'ın üstlendiği partide Almanya'nın tanınmış avukatlarından Fatih Zingal, Almanya Federal Liyakat Nişanı sahibi Dr. Ali İhsan Ünlü ve Dr. Mustafa Yoldaş gibi isimler de yer alıyor.

Alman medyası ve terör örgütü partiyi hedef aldı

Alman medyası, kurulur kurulmaz yoğun bir şekilde eleştirdiği DAVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulduğunu iddia ederken, terör örgütü PKK sempatizanları parti toplantılarına taciz girişiminde bulundu. Partinin Bremen'de gerçekleştirdiği toplantı sırasında bir grup PKK sempatizanı, toplantıdan ve parti üyelerinin park halindeki arabalarından görüntü alıp kendi osyal medya sayfalarında paylaştı. Yayınladıkları görüntülere partinin ismini etiketleyerek "Siz neredeyseniz, biz de oradayız" ifadelerini kullandılar. Hamburg'daki parti toplantısı sırasında ise, terör örgütü sempatizanları aynı cadde üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yine aşırı sağcı Alman gruplar, DAVA'nın yasaklanmasını ve üyelerinin Almanya'dan sürgün edilmesini talep etti.

"Alman partileri bizi yeteri kadar temsil etmiyor"

Partinin Avrupa Parlamentosu seçimleri için 3. sıra adayı olan Mustafa Yoldaş yaptığı açıklamada, DAVA Partisi'nin Alman Anayasası'na göre kurulmuş bir Alman partisi olduğunun altını çizdi. İlk etapta Almanya'da yaşayan göçmenlerin sözcüleri olmak istediklerini belirten Yoldaş, söylemlerini ilerleyen dönemde mutlaka Alman toplumuna da yayacaklarını söyledi. Almanya'da anayasal düzeni bozmak için değil, tam tersine ülkedeki çoğulcu yapının meclise yansıması için çalışacaklarını dile getren Yoldaş, partinin kuruluş amacına değinerek, "63 yıl boyunca Almanay'da ilim, ekonomi, sosyal alanda birçok başarı öykülerine sahip olan insanlarımız var. Maalesef bu insanlarımızın siyasi alanda yeteri kadar temsil edilmediği kanaatindeyiz. Mevcut Alman partilerinin de bizi yeteri kadar temsil etmediği kanaatine vardığımız için böyle bir hareketi kurduk" dedi.

"DAVA, Almanya'nın gündeminde"

Alman medyasının kendilerini tanımadan ve parti yönetimiyle irtibata geçmeden DAVA'yı hedef gösterdiğini dile getiren Mustafa Yoldaş, "Şu an 100'den fazla haber yapıldı bizim hakkımızda. Bu haberlerin yüzde 95'ini bizimle konuşmadan yaptılar ve yayınladılar. Ortaya çıkardıkları sadece iftira ve yalan haber, diğerleri de bunu kopyalayarak yaygınlaştırdılar. Ama biz diyoruz ki reklamın kötüsü olmaz. Elimizde 100 milyon euroluk reklam bütçesi olsa bile Alman kamuoyunda bu kadar ses getiremezdik. Alman medyasına teşekkür ediyoruz. Yalan yanlış olsa da ismimizi duyurdular. Şu anda DAVA Almanya'nın gündeminde" ifadesini kullandı.

Partinin arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu iddialarını çok saçma bulduklarını söyleyen Yoldaş, bunların Alman medyasının bir algı operasyonu olduğunu belirtti. Yoldaş, "Evet göçmen ağırlıklı olarak bu işe gönül verdik ama 10 yıl, 20 yıl sonra eminim sarışın, mavi gözli Almanlar da bizim DAVA'mızın içinde yer alacak ve söz sahibi olacaklardır" şeklinde konuştu.

"30'dan fazla banka bize hesap açmayacağını bildirdi"

Baskılar nedeniyle DAVA Partisi'ne Almanya'da hiçbir bankanın hesap açmaya yanaşmadığını söyleyen 53 yaşındaki Yoldaş, "Sözde demokrasi ve sınırsız fikir özgürlüğü olan bir ülkede yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Ürgüp doğumlu olan Yoldaş, "Alman anayasasına göre kurulmuş bir demokratik parti olarak 30'dan fazla banka bize hesap açmayacağını, açamayacaklarını üzüntüyle bildirdi. Hatta bunların arasında Müslüman bankaları bile bize hesap açmadı Alman devletinin baskısından korktukları için" şeklinde konuştu.

Parti PKK'lıların ve diğer marjinal grupların da hedefinde

DAVA'nın kısa süre önce kurulmasına rağmen Almanya'daki çok farklı marjinal ve radikal grupların hedefi haline geldiğini vurgulayan Yoldaş, "PKK'lılar bizi sevmiyor. İsrail büyükelçisi bizim yasaklanmamızı istiyor. Sağcı gruplar bizim yasaklanmamızı, hatta Almanya'dan sürgün edilmemizi istiyor. Onlar ne yaparsa yapsın halk DAVA'yı anlamış durumda. Bizim radikal unsurlarla hiçbir bağlantımız olamaz. Biz bu toplumun merkezindeyiz. Söylemlerimizle de herkesin kabul edebileceği bir platformdayız. İnsanlarımız bize güveniyor; dolayısıyla AP seçimlerinde büyük bir başarı yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.

İlkokulu Türkiye'de bitirdikten sonra Bremen'e ailesinin yanına yerleşen Dr. Mustafa Yoldaş, burada tıp eğitimi gördü. Yoldaş, şu anda ise Hamburg'da aile doktoru olarak görev yapıyor.

Öte yandan DAVA Partisi, ilk sınavını 9 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Birligi Parlamentosu seçimlerine Almanya genelinde 13 aday ile katılarak verecek.