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Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

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Almanya'da yeni hükümet krizi resmen çözüldü. İlk turda sürpriz şekilde seçilmeyen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan ikinci tur oylamada yeterli oyu almayı başararak ülkenin yeni başbakanı oldu.

Almanya'da yeni hükümet krizi resmen çözüldü. Ülkenin yeni Başbakanı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU/CSU) Genel Başkanı Fredrich Merz oldu. Almanya Federal Meclis'inde, dün yapılan 'güven oylamasında' yeterli oyu alamayarak başbakan seçilemeyen Merz, bugün gerçekleştirilen ikinci turda yeterli oyu almayı başardı.

Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

İL TURDA SEÇİLEMEMİŞTİ

Julia Klöckner başkanlığında dün toplanan Federal Meclis'te yapılan gizli oylamada Merz, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu almıştı. Oylamada 307 "hayır" oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayılmıştı. Başbakan seçilmek için gerekli olan 316 "evet" oyuna ulaşamayan Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından, Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara vermişti.

BİR İLK YAŞANMIŞTI

Almanya tarihinde ilk kez bir başbakan adayı, genel seçimlerin ve başarılı geçen koalisyon müzakerelerinin ardından Federal Meclis'te yapılan oylamanın ilk turunda başbakan olarak seçilememişti.

Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

PARTİSİ VE KOALİSYON ORTAĞINDAN DESTEK

CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn, CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Merz'i ikinci tur seçimler için tekrar aday göstereceğini söylemişti. İkinci tur seçimlerinin yapılmasına SPD ile birlikte karar verdiklerini belirten Spahn, ikinci tur seçimin yerel saat ile 15.15'te yapılacağını belirtmişti. "Tüm Avrupa, belki tüm dünya bu ikinci turu izliyor. CDU/CSU meclis grubu Friedrich Merz'in arkasında." ifadesini kullanan Spahn, herkese bu özel sorumluluğun bilincinde olunması çağrısında bulunduğunu kaydetmişti.

Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi

SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil

SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil de, Ukrayna'daki savaşa, ülkedeki ekonomik duruma ve toplumdaki kutuplaşmaya dikkati çekerek, Almanya'da istikrarlı bir hükümetin kurulmasının önemli olduğunu belirtmişti. Bunun için Merz'i başbakan olarak aday gösterdiklerini, ancak ilk turda başarılı olunmadığını aktaran Klingbeil, CDU/CSU, SPD, Yeşiller ve Sol Parti ile bugün ikinci tur seçim yapılması için başvuruda bulunacaklarını söylemişti. Klingbeil, Merz'in ülkenin başbakanı olması için ikinci turda gerekli çoğunluğu alacağına inandığını kaydetmişti.

KOALİSYON İÇİN ANLAŞAN PARTİLERİN 328 SANDALYESİ VAR

Hristiyan Birlik Partileri Şubat ayında yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 28.5'ini alarak sandıktan birinci çıkmıştı. Hükümeti kurmak için anlaşan CDU/CSU ile sandıktan yüzde 16.4 oy oranı ile üçüncü çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Merz'in Başbakan olması yönünde anlaşmıştı. Koalisyon ortaklarının Federal Meclis'te toplam 328 milletvekili bulunurken, Merz'in 310 "evet" oyu alması partilerde fire olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Almanya'da Friedrich Merz, ikinci tur oylamada başbakan seçildi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdrakula:

bizde başa geçsin daha dürüst iş yapar herhangi bi siyasiden

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Haber YorumlarıZafer Ozkan:

bunlarda surekli başbakan değiştiriyor. demekki hiçbiri bir halta yaramıyor.

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