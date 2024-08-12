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Interpol tarafından kırmızı bültenle Almanya'da aranıyordu, Antalya'da yakalandı

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Almanya'da 2005 yılında eşini öldürdüğü gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli 19 yıl sonra Antalya'da yakalandı. Cinayet şüphelisi şahsın 2013'ten beri sahte kimlikle Türkiye'de yaşadığı öğrenildi.

Almanya'da 19 yıl önce eşini öldürme suçundan Interpol tarafından "kırmızı bültenle" aranan Türk vatandaşı Antalya'da yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü 2005 yılında Alman vatandaşı Angelika Cristina Aydın'ın öldürülmesi ve Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çekerek öldürme" suçundan eşi Nasif Aydın'ın Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Almanya'da aranan cinayet zanlısı Antalya'da yakalandı

ANTALYA'DA YAKAYI ELE VERDİ

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde A.G. adına düzenlenmiş kimlikle kaldığı tespit edilen Aydın, operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi. Zanlı ifadesinde, Angelika Cristina Aydın ile Türkiye'de tanıştıktan sonra Almanya'ya giderek evlendiklerini ve bir süre evli kaldıklarını söyledi.

2013'TEN BERİ SAHTE KİMLİKLE GEZİYORMUŞ

Suç tarihinde aralarında çıkan tartışma sonucu eşini Almanya'da öldürdükten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye döndüğünü itiraf eden Aydın, tanıdığı olan A.G'nin 2013 yılında kimlik belgesini yenilemesi üzerine şahsa ait eski kimlik belgesini alarak kullandığını anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Almanya antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

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