Almanya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Başkent Berlin'de, Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, bir grup öğrenciyi Başkonsolosluk rezidansında ağırladı, "makam devri" töreni yapıldı.

Başkonsolos Şanlı, ilkokul öğrencileri Rümeysa Hantal, İnci Çolak, Sema Su Yiğit, İbrahim Enes Bayram, Hamza Uçar ve Lina Eliaçık ile ortaokul öğrencileri Zeynep Naz Demir ve Yağmur Çalışkan'a temsili olarak koltuğunu devretti.

Kiefholz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Hamza Uçar, tüm çocukların bayramını kutladığını belirterek, "Biz çocuklar, savaşsız bir dünya istiyoruz. Savaşın ortasında ölen çok sayıda çocuk var ve bu güzel bir şey değil. Bu yüzden savaşsız dünya olsa çok güzel olur." dedi.

Aynı okulda eğitim gören İbrahim Enes Bayram da öğrencilerin Türkiye hakkında bilgi sahibi olmaları için Almanya'daki okulların Türkiye'ye geziler düzenlemesini istedi. Freiherr von Stein Ortaokuluna giden Yağmur Çalışkan, İstanbul'da bugün meydana gelen depremlere işaret ederek, "İnşallah bir daha böyle bir deprem olmaz. Son deprem olsun ve herkes evlerine dönsün." diye konuştu.

Öğrencilere hediyeler veren Başkonsolos Şanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu güzel günü Türkiye'den binlerce kilometre uzakta da olsa aynı ruh ve aynı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Şanlı, çocukların aileleriyle etkinliğe katıldıklarını belirterek, "Bu milli günlerimizin değerini çocuklarımıza bu yaşta aşılamanın öneminin bilincindeyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da hem bu faaliyetlerimizi hem de daha geniş kapsamlı halkımıza hitap eden faaliyetlerimizle bu günlerimizi hep birlikte idrak edeceğiz." dedi.

Etkinlik, Şanlı'nın çocuklara ikramda bulunmasıyla sona erdi.