Haberler

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Aşırı Sağa Karşı Mücadele Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, demokrasiyi tehdit eden aşırı sağa karşı harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Berlin'deki konuşmasında toplumda huzursuzluk ve güvensizlik olduğunu belirten Steinmeier, tarih boyunca demokrasinin hiç bu kadar saldırıya uğramadığını ifade etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, demokrasiyi tehdit eden ve halk desteği kazanan aşırı sağa karşı mücadele çağrısında bulundu.

Steinmeier, Berlin'deki Bellevue Sarayı'nda yaptığı konuşmada, toplumda derin huzursuzluk ve güvensizlik olduğunu belirterek, "Alman halkının çoğu özgürlük ve demokrasi içinde yaşamak istiyor. Ancak ülkemizin tarihinde demokrasi hiç bu kadar saldırıya uğramadı." dedi.

Aşırı sağa karşı mücadele çağrısı yapan Steinmeier, "Fırtınanın dinmesini beklemek yeterli değil. Kaybedecek zamanımız yok, harekete geçmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Steinmeier, 9 Kasım 1918'de ilk Alman Cumhuriyetinin ilan edildiğine işaret ederek, 107 yıl sonra bugün ise Almanya'daki liberal demokrasinin baskı altında olduğunu, popülistlerin ve aşırılık yanlılarının demokratik kurumları aşağıladığını, tartışmaları zehirlediğini ve insanların korkularını istismar ettiğini belirtti.

9 Kasım 1938'de 87 yıl önce Nazilerin Yahudilere ait ev, iş yeri ve sinagoglara saldırılar düzenlediğini anımsan Steinmeier, bunun Alman tarihinin karanlık dönemi olduğunu ifade etti.

Steinmeier, 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla iki Almanya'nın birleştiğini hatırlatarak, 36 yıl sonra doğu ve batı Almanya'dakiler arasındaki yabancılaşmanın yeniden arttığını ve "barışçıl devrimin" hatırasının solduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız

İsrail'e meydan okudular: Bu olursa yeniden saldırırız
Filistinli esire cinsel saldırıyı ortaya çıkarmıştı! Eski Askeri Başsavcı 'intihar' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hedefteki eski Askeri Başsavcı intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız

İsrail'e meydan okudular: Bu olursa yeniden saldırırız
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

O tezahürat ortalığı karıştırdı
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Yıkım gücü Hiroşima'nın 10 katı

Trump'ın gizli füzesi ilk kez görüntülendi! Hiroşima'nın 10 katı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.