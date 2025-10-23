Alman siyasetçi Todenhöfer: "İsrail'i eleştiren herkes suçlu ilan edilme riskiyle karşı karşıya"

Almanya'da, İsrail'i eleştirmesi sonrası evinde arama kararı çıkarılan siyasetçi ve yazar Jürgen Todenhöfer, ülkesinde insanların, haklarında ceza davası açılmasından korktuğu için İsrail'i eleştiremediğini belirterek, "İnsanlar sadece fikirlerini ifade ettikleri için susturuluyor. Gazeteciler, sanatçılar, sıradan vatandaşlar... İsrail'i eleştiren herkes suçlu ilan edilme riskiyle karşı karşıya. Bu tehlikeli bir yol." dedi.

Yazar ve "Adalet Partisi ve Team Todenhöfer" partisinin Genel Başkanı Todenhöfer, Gazze'de soykırım yapan İsrail'i eleştirdiği için evinin aranması ve elektronik cihazlarına el konulması kararı çıkarılmasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Açılan soruşturma kapsamında mahkemenin evinde arama yapılması ve cep telefonları ile bilgisayarlarına el konulması kararı aldığını ancak bunun henüz uygulanmadığını anlatan Todenhöfer, şöyle konuştu:

"Sadece mahkeme kararı verildi ve yetkililer nerede yaşadığımı öğrenmeye çalıştı ancak belirli tehditler nedeniyle adresim polis tarafından korunuyor. ve benim evimi bulmakta büyük zorluk çektiler, ayrıca ben sık sık seyahat ediyorum. Yani icra henüz gerçekleşmedi. Mahkeme, aleyhimde ceza davası açmaya karar verdi. Mahkeme, evimi ve şahsımı aramaya ve araştırma yapmış veya yazmış olabileceğim tüm elektronik cihazlara el koymaya karar verdi."

Todenhöfer, kararı, üzerinde asılı duran "Damokles'in kılıcı" diye nitelendirerek, sürekli cep telefonundan ne yazıp yazmayacağını düşünmek zorunda kaldığını, bunun da hareket özgürlüğünü büyük ölçüde kısıtladığını söyledi.

Alman Anayasası'nın 13. maddesinde yer alan konut dokunulmazlığını hatırlatan Todenhöfer, artık kendisini koruyan bir "dört duvar"ın bulunmadığını çünkü her an polislerin evine girme hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Todenhöfer, mahkemeden bu kararı iptal etmesi talebinde bulunduklarını ancak sürekli yeni suç duyuruları yapıldığını ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığını vurgulayarak, "Ama sorun şu ki, savcılık veya bir Alman mahkemesi, bana karşı düzinelerce yapılan bu suç duyurularına bu kadar orantısız şekilde tepki gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Almanya Başbakanı, bir savaş suçlusunu davet ediyor ve kimse itiraz etmiyor"

Todenhöfer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında uluslararası tutuklama kararı olduğunu anımsatarak, " Almanya'da, Netanyahu'nun uluslararası hukuka aykırı davranışını eleştiren herkesin antisemitist diye nitelendirilmesi absürt." dedi.

İsrail'in Gazze'de korkunç bir suç işlediğinin altını çizen Todenhöfer, şöyle devam etti:

"6 hafta önce İsrail'deydim, Batı Şeria'ya bir kez daha gittim. Bu hayal bile edilemez bir şey. Her gün İsrailli yerleşimciler Filistin halkına karşı harekete geçiyor. Her gün bir insan ölüyor. Birkaç hafta önce, yerleşimcilerin, bir Filistinlinin evinin önünde 7 aracı ateşe verdiklerini gördüm. İsrail ordusu olay yerine geldiğinde, 7 araç da yanıyordu, ev yanmaya başlamıştı ve komşular ile ev sakinleri yangını söndürmeye çalışıyordu. İsrail ordusu olay yerine geldi ve insanlara ateş açtı. Bu çok tuhaf. Evden bir kişi öldü. Genç eşiyle konuştum. Bu konuda sessiz kalmak mümkün değil."

Todenhöfer, her gün Gazze'de neredeyse 100 kişinin öldürüldüğüne dikkati çekerek, bu konuda bir şeyler söylemenin mecburiyet olduğunu vurguladı.

Almanya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taraf olmasına rağmen Başbakan Friedrich Merz'in Netanyahu'yu ülkeye davet ettiğini hatırlatan Todenhöfer, "Almanya Başbakanı, bir savaş suçlusunu davet ediyor ve kimse itiraz etmiyor. Bu açık bir yasa ihlalidir çünkü Almanya, Uluslararası Ceza Mahkemesinin tüm kararlarına saygı göstereceğini yasayla belirlemiştir ve bu adam (Netanyahu), Almanya'da tutuklanmalı ve Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Todenhöfer, yaptığı davetle yasayı ihlal edenin Merz olduğunu ancak savaş suçlusu Netanyahu'yu eleştirdiği için kendisi hakkında ceza davası açıldığını, ayrıca İsrail'i eleştirdiği için cezalandırılan başka Alman vatandaşlarının da bulunduğunu söyledi.

"Almanya'da artık neredeyse kimse bir şey söylemiyor"

Almanların, İsrail ile özel bir ilişkisi ve tarihsel yükümlülükleri bulunduğunu dile getiren Todenhöfer, ancak İsrail'in liderlerinin savaş suçu işlemesi durumunda bunun geçerli olmadığını belirtti.

Todenhöfer, "Almanya'da artık neredeyse kimse bir şey söylemiyor, çünkü kim hakkında ceza davası açılmasını ister ki? Sadece avukatlara ödemem gereken ücret bile bana binlerce avroya mal oluyor. Bu yüzden insanlar sessiz kalıyor. ve bizim anayasamızda sessiz kalmak yazmıyor, orada şöyle yazıyor, ifade özgürlüğü anayasa ile güvence altına alınmıştır." yorumunu yaptı.

Jürgen Todenhöfer, Almanya'da Netanyahu hükümetini körü körüne destekleyen çoğu kişinin İsrail'den korktuğunu düşündüğünü söyledi.

"Almanya'da Netanyahu'yu eleştiren biri, vatandaşlığa kabul edilmeyebilir"

İsrail'deki Stratejik İşler Bakanlığının aslında bir tür "propaganda bakanlığı" olduğunu kaydeden Todenhöfer, mevcut Bakan Ron Dermer'in, İsrail'in Gazze'ye 2014'te yaptığı saldırılar sırasında İsrail'in eski Washington Büyükelçisi olduğunu hatırlattı.

Todenhöfer, bu saldırılarda İsrail'in Gazze'de 2 bini aşkın insanı öldürdüğünü ve Dermer'in "İsrail'in aslında Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini, çünkü oradaki insanlara çok iyi davrandıklarını söylediğini" dile getirdi.

Bu Stratejik İşler Bakanlığının birçok Batı ülkesinde de etkili olduğunu ifade eden Todenhöfer, "Almanya'da Netanyahu'yu sert şekilde eleştiren biri, vatandaşlığa kabul edilmeyebilir veya başvuru yaptığı işe alınmayabilir." dedi.

Todenhöfer, düzenlediği etkinliklere önceden çok sayıda Filistinlinin katıldığını ancak iş veya vatandaşlık başvurularının reddedilmesi korkusuyla gelmeyi bıraktıklarını anlattı.

"Netanyahu, savaşların son bulmaması için her fırsatı değerlendirecektir"

Netanyahu'nun ileride "yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmete para geçirme" davası nedeniyle bir İsrail hapishanesine gireceğini düşündüğünü belirten Todenhöfer, "Netanyahu savaşa ihtiyaç duyuyor. Netanyahu savaşların son bulmaması için her fırsatı değerlendirecektir. Bir süre Gazze olmazsa, İran olur. Ondan önce Lübnan'dı. ve belki de sonra Yemen'e savaş açar." diye konuştu.

Todenhöfer, "İsrail'in dostu" olarak orada yaşananların yanlış olduğunu her zaman söyleyeceğinin altını çizerek, "Ve gerçek şu ki, Netanyahu suç işliyor. ve bu konuda sessiz kalanlar da suç ortağı oluyor." değerlendirmesini yaptı.

İnsanlığın savunulmasına izin verilmeyip bunun için cezai kovuşturmalarla karşı karşıya kalınmasının demokrasinin tehlike altında olduğunu gösterdiğini belirten Todenhöfer, sessiz kalmayacağını ve nefes aldığı sürece konuşmaya, yazmaya devam edeceğini vurguladı.

Todenhöfer, hakkında açılan davalardan değil Almanya'nın değerlerini kaybetmesinden korktuğunu kaydederek, "Ve şimdi tam da bu oluyor, insanlar sadece fikirlerini ifade ettikleri için susturuluyor. Gazeteciler, sanatçılar, sıradan vatandaşlar... İsrail'i eleştiren herkes suçlu ilan edilme riskiyle karşı karşıya. Bu tehlikeli bir yol." ifadelerini kullandı.