Haberler

Alman Metal Grubu Der Weg einer Freiheit, İstanbul'da Sahne Alacak

Alman Metal Grubu Der Weg einer Freiheit, İstanbul'da Sahne Alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman post-black metal grubu Der Weg einer Freiheit, ilk kez Türkiye'ye geliyor. Avrupa metal sahnesinde kendine özgü bir yer edinen grup, 30 Kasım'da İstanbul'da sahne alacak.

  • Alman post-black metal grubu Der Weg einer Freiheit, 30 Kasım'da İstanbul'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta konser verecek.
  • Konserde Yunan grupları Deviser ve Dishearten de sahne alacak.
  • Der Weg einer Freiheit 2009 yılında Almanya'nın Würzburg kentinde kuruldu.

İstanbul metal müziğin sevilen gruplarında birini daha ağırlamaya hazırlanıyor.

DER WEG EİNER FREİHEİT İLK KEZ İSTANBUL'DA

Alman post-black metal grubu Der Weg einer Freiheit (Özgürlük Yolu), ilk kez Türk müzikseverlerle buluşacak. Bosphorus Productions işbirliğiyle düzenlenen konser, 30 Kasım'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek. Gecede Yunan grubu Deviser ve Dishearten da sahne alacak.

Alman Metal Grubu Der Weg einer Freiheit, İstanbul'da Sahne Alacak

TARZINI ÖZGÜN BİR ÇİZGİDE SÜRDÜRÜYOR

Son albümleri "Innern" ile büyük övgü alan grup, 2009 yılında Almanya'nın Würzburg kentinde kuruldu. Klasik black metalin sertliğini melodik ve atmosferik ögelerle harmanlayan Der Weg einer Freiheit, tarzını özgün bir çizgide sürdürüyor.

Alman Metal Grubu Der Weg einer Freiheit, İstanbul'da Sahne Alacak

AVRUPA SAHNESİNDE KENDİNE ÖZGÜ BİR YER EDİNDİ

Şarkı sözlerinde özgürlük, varoluş, insanın içsel çatışmaları ve toplumsal yabancılaşma gibi temaları öne çıkaran Der Weg einer Freiheit, "Finisterre" ve "Noktvrn" albümleriyle Avrupa metal sahnesinde kendine özgü bir yer edindi. Grubun üyeleri arasında vokal ve gitarda Nikita Kamprad, gitarda Nico Rausch, bas gitarda Alan Noruspur ve davulda Tobias Schuler yer alıyor.

Alman Metal Grubu Der Weg einer Freiheit, İstanbul'da Sahne Alacak

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık diyeceksiniz! Cristiano Ronaldo, sahibi olduğu araç sayısını açıkladı

Yok artık diyeceksiniz! Sahibi olduğu araba sayısını açıkladı
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun

Başörtülü öğrenciye mide bulandıran sözler! Cezası ağır oldu
Türk sanat müziği ustası Süheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasının acı kaybı! Usta isim son yolculuğun uğurlandı
Yok artık diyeceksiniz! Cristiano Ronaldo, sahibi olduğu araç sayısını açıkladı

Yok artık diyeceksiniz! Sahibi olduğu araba sayısını açıkladı
Derbiden 48 saat sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a jest

Derbiden 48 saat sonra ortaya çıktı! Fener'den Beşiktaş'a büyük jest
Tartıştığı sürücüye kornayla saldırdı

Yüzündeki nefrete bakın! Aracından inse kim bilir neler olacaktı?
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
TOGG'dan dev kampanya! 463 bin TL getirene sıfır araç

TOGG'dan dev kampanya! 463 bin lira getirene sıfır araç
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! Sonuçlar açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.