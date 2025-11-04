Alman Metal Grubu Der Weg einer Freiheit, İstanbul'da Sahne Alacak

İstanbul metal müziğin sevilen gruplarında birini daha ağırlamaya hazırlanıyor.

DER WEG EİNER FREİHEİT İLK KEZ İSTANBUL'DA

Alman post-black metal grubu Der Weg einer Freiheit (Özgürlük Yolu), ilk kez Türk müzikseverlerle buluşacak. Bosphorus Productions işbirliğiyle düzenlenen konser, 30 Kasım'da IF Performance Hall Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek. Gecede Yunan grubu Deviser ve Dishearten da sahne alacak.

TARZINI ÖZGÜN BİR ÇİZGİDE SÜRDÜRÜYOR

Son albümleri "Innern" ile büyük övgü alan grup, 2009 yılında Almanya'nın Würzburg kentinde kuruldu. Klasik black metalin sertliğini melodik ve atmosferik ögelerle harmanlayan Der Weg einer Freiheit, tarzını özgün bir çizgide sürdürüyor.

AVRUPA SAHNESİNDE KENDİNE ÖZGÜ BİR YER EDİNDİ

Şarkı sözlerinde özgürlük, varoluş, insanın içsel çatışmaları ve toplumsal yabancılaşma gibi temaları öne çıkaran Der Weg einer Freiheit, "Finisterre" ve "Noktvrn" albümleriyle Avrupa metal sahnesinde kendine özgü bir yer edindi. Grubun üyeleri arasında vokal ve gitarda Nikita Kamprad, gitarda Nico Rausch, bas gitarda Alan Noruspur ve davulda Tobias Schuler yer alıyor.