Üye Girişi
Haberler

Alman Çift Türkiye'yi Bisikletle Geziyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Münih şehrinden yola çıkan David ve Uschi Lynch çifti, 4 ayda 2 bin 300 km pedal çevirerek Türkiye'nin Batı Karadeniz bölgesini keşfediyor. Eflani ilçesinde mola veren çift, Türkiye'nin güzelliklerini takdir ettiklerini belirtti.

2 bin 300 km pedal çeviren Alman çift Türkiye'yi geziyor

KARABÜK - Almanya'nın Münih şehrinden 4 ay önce yola çıkan Alman karı koca 2 bin 300 km pedal çevirerek Karabük'e geldi.

Türkiye'yi bisikletleri gezen Alman çift, Karabük'ün Eflani ilçesinde göletleri gezdi.

4 ay önce bisikletleri ile dünya turuna çıkan Alman Turistler David ve Uschi lynch çifti Türkiye'nin çeşitli illerini gezerek keşfetme imkanı buluyor.

Batı Karadeniz bölgesini gezen Alman çift Karabük'ün Eflani ilçesinde mola verdi. Alman Turistler David ve Uschi lynch 4 ay önce Almanya'nın Münih Kentinden bisikletleri ile yola çıktıklarını Romanya, Bulgaristan,Yunanistan ve Türkiye'de çeşitleri yerleri gezdiklerini belirtti.

Türkiye'nin her yerinin ayrı bir güzel olduğunu ifade eden çift Eflani ilçesini gezdikten sonra bisikletleri ile birlikte Daday üzerinden Kastamonu, Sinop ve Samsun'u gezdikten sonra Avustralya'ya gideceklerini belirti.

Alman Çift Türkiye'yi Bisikletle Geziyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKGÜN - Güncel

Batı Karadeniz Türkiye Almanya Eflani Güncel Kültür Turizm Yaşam Münih

İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Şeyda polisi şehit eden hain tutuklandı

 Orta doğu alev alev yanıyor! İsrail Lübnan'ı vurdu, ABD harekete geçti

Orta doğu alev alev! İsrail Lübnan'ı vurdu, ABD harekete geçti

 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı

Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek

CHP'li vekilin kaçakçılık yapılan aracıyla ilgili şüphe uyandıran gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica maçı hangi kanalda? Boavista Benfica maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Gaziantep FK Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Gaziantep TS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Cuma günleri tatil mi olacak? Hafta sonu günleri değişecek mi? Göztepe Kayserispor maçı CANLI izle! (FULL HD) Göztepe Kayserispor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Batuhan Karadeniz gözaltına alınacak mı, Batuhan Karadeniz ne yaptı? Göztepe Kayserispor maçı hangi kanalda? Göztepe Kayserispor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Güzel Aşklar Diyarı Ünzile kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Ünzile gerçekte kim (Melis Birkan)? Güzel Aşklar Diyarı Gönül kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Gönül Alaca gerçekte kim (Meltem Cumbul)? Güzel Aşklar Diyarı Arhan kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Arhan gerçekte kim (Berkay Akgül)? Güzel Aşklar Diyarı Deniz kimdir? Güzel Aşklar Diyarı Deniz Dervişoğlu gerçekte kim (Özgü Kaya)? Bein Sports CANLI izle! (GAZİANTEP FK TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });