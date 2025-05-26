Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı
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Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı
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Antalya'da boş araziye çağırdığı oğlunu tartışma sonrasında çok sayıda bıçak darbesi ile öldüren baba, adliyeye sevk edildi. İfadesinde "Alkollüydüm. Olayı hatırlamıyorum" diyen baba, sağlık kontrolü çıkışı gazetecilerin "Oğlunu neden öldürdün" sorusuna "Pişmanım, alkol içip içip etrafa saldırıyordu" dedi.

Dün akşam saat 23.00 sıralarında Murapaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 965. Sokak'ta bulunan boş arazide meydana gelen olayda Ali T., oğlu Barış T.'yi konuşmak için çağırdı. Arazide buluşan baba-oğulun arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Ali T. öz oğlunu 30 bıçak darbesiyle öldürdü.

VATANDAŞLAR BULDU

Kavga sesleri üzerine gelip yerde kan içinde yatan Barış Tolaman'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli bölgelerinde bıçak kesikleri olan Tolaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Barış Tolaman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

AYNI SOKAKTAKİ EVİNDE YAKALANDI

Oğlunu öldürdükten sonra uzaklaşan Ali Tolaman, kısa süre sonra aynı sokaktaki evinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Suç aleti bıçağı olay yerinde toprağa gömdüğü belirlenen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı

30 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ, 'PİŞMANIM' DEDİ

Oğlu Barış Tolaman'ı bıçaklayarak öldüren Ali Tolaman'ın, polisteki ifadesi tamamlandı. Oğlunu yaklaşık 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlenen Tolaman'ın, emniyetteki ifadesinde, "Alkollüydüm. Olayı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilen Tolaman, kontrol sonrasında gazetecilerin sorduğu sorulara, "Pişmanım. Evet öncesinde tartıştık. Alkol içip içip sağa sola saldırıyordu" dedi. Tolaman, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

CENAZESİ ALINDI

Babası Ali Tolaman tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Tolaman'ın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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