Alkolmetre Testinde Yanlış Sonuç: Ceza İptal Edildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde trafik uygulamasında durdurulan Bahar Ayan'ın alkolmetre testinde yüksek promil çıkmasının ardından ehliyetine el konulup para cezası kesildi. Ancak yapılan kan testinde düşük promil çıkması üzerine Ayan'ın cezası ve ehliyete el koyma kararı iptal edildi.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, trafik uygulamasında durdurulan Bahar Ayan'ın (32), alkolmetreyle yapılan ölçümde 0.82 promil alkollü çıkması üzerine ehliyetine 6 ay süreyle el konulup, 4 bin 64 TL para cezası kesildi. Hastaneye giden, sadece yarım şişe bira içtiğini belirtip test yaptıran Ayan, 0.32 promil alkollü çıktı. Yargıya başvuran Ayan'a uygulanan ceza ve ehliyete el koyma kararı iptal edildi. Avukat Damlanur Kaya Uler, "Ağızda kalan alkol sebebiyle Alkolmetre, yüksek promil çıkmıştır. Yasal sınırın altında alkol kullanıp araca binen vatandaşlarımız, mutlaka kan testi versin. Çünkü kana karışmayan alkole, ceza verilemez" dedi.

Tarım ürünleri satan bir firmada satış müdürü olan Bahar Ayan, 20 Mayıs günü akşam saatlerinde, arkadaşlarıyla Gaziemir ilçesindeki bir eğlence mekanına gitti. Burada iddiaya göre yarım şişe bira içen Ayan, telefonla kendisini arayan arkadaşının acil olarak kendisini çağırması üzerine masadan kalkıp, otomobiliyle mekandan ayrıldı. İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 23.35'te yapılan trafik kontrolünde Ayan'ın kullandığı otomobili durdurdu. Alkolmetre cihazıyla yapılan ölçüme göre Bahar Ayan, 0.82 promil alkollü çıktı. Trafik ekipleri, Bahar Ayan'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el koyup, 4 bin 64 TL idari para cezası kesti.

?Birçok kişinin benzer durumla karşılaştığını ifade eden avukat Damlanur Kaya Uler, yasal sınırın altında alkol tüketip direksiyon başına geçen ancak böyle bir olayla karşılaşan vatandaşların haklarını savunmak için yargıya başvurması gerektiğini belirtti. Avukat Uler, "Müvekkilimin, ağızda kalan alkol sebebiyle alkolmetre cihazındaki ölçümü yüksek promil çıkmıştır. Ehliyetine el koyulup, para cezasıyla karşı karşıya kalmıştır. Müvekkilim gibi yasal sınırın altındaki miktarda alkol kullanıp araca binen vatandaşlarımızın mutlaka kan testi almasını tavsiye ederiz. Çünkü kana karışmayan alkole, ceza verilemez" dedi.