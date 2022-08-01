Alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin kazasında yolcu Gamze, öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 motosiklet çarpıştı, aynı araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Aşkın Veysel Aydın'ın (21) kullandığı otomobil de kaza yerinde yatan yaralılara çarptı. Alkollü ve 'yetersiz ehliyetli' sürücü Aydın kaçarken, hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan Gamze Kara (26) yaşamını yitirdi. Polise teslim olan Aydın tutuklanırken, kaza sonrası kaçan diğer motosikletin sürücüsünün de ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Aşağıışıklar Mahallesi Ulualan mevkisi D-400 kara yolu yan yolunda 30 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında Hüseyin Sır'ın (25) kullandığı 07 FUF 85 plakalı motosiklet ile Ramazan Özer'in (18) kullandığı 07 ADC 195 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Hüseyin Sır ile arkasındaki Gamze Kara, Hülya Ünder (6) ve Eyüp Sır (1) yaralandı. Ramazan Özer ise yaya olarak kaçtı.

İşlemleri sonrası Ramazan Özer ile Aşkın Veysel Aydın, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Aydın, 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan tutuklandı, Ramazan Özer ise adli kontrolle serbest bırakıldı.