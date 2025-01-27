Alkollü seyyar satıcı, meyve tezgahını ateşe verdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen seyyar satıcı, meyve sattığı tezgahı sokak ortasında ateşe verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'da alkollü olduğu iddia edilen seyyar satıcı, meyve sattığı tezgahı ateşe verdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
MEYVE TEZGAHINI ATEŞE VERDİ
Olay, saat 04.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen seyyar satıcı, meyve sattığı tezgahı sokak ortasında ateşe verdi.
KAMERAYA YANSIDI
Tezgah alev alev yanarken, seyyar satıcı bir süre başında bekledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel