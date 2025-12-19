'Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir, Mücadele Sergisi' açıldı

Fırat ALKIZ / İSTANBUL ( DHA) 'Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir ve Mücadele Sergi'si Atatürk Kültür Merkezi'nde törenle açıldı. Serginin açılışına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan katıldı. Sergide konuşan Erdoğan, "Bizim için Aliya İzzetbegoviç çok kıymetli. Sadece kardeş Boşnak halkının ilk cumhurbaşkanı, ilk komutanı ve kahramanı olması dolayısıyla değil; aynı zamanda Doğu ile Batı arasında yaşam mücadelesi veren bütün Müslümanlara ilham olan önemli bir fikir önderi olması itibarıyla. Onun için Aliya İzzetbegoviç'in 100'üncü doğum yılı vesilesiyle Aliya İzzetbegoviç Vakfı ile beraber hem Türkiye'de hem Bosna-Hersek'te çeşitli ortak çalışmalar geliştirmeye karar verdik" dedi.

Aliya 100 Yaşında: Hayat, Fikir ve Mücadele Sergi'si Atatürk Kültür Merkezi'nde törenle açıldı. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Aliya İzetbegovic Vakfı yetkilileri, Aliya İzetbegoviç'in torunları, yakın dostları, akademisyenler, düşünce ve kültür dünyasından birçok isim katıldı. Türkiye'de ilk kez Aliya İzetbegoviç'in şahsi eşyaları, biyografik belgeleri, el yazıları, okuduğu kitaplar, fotoğrafları ve entelektüel üretimi bir arada sunuluyor. Günlük hayatına ait nesneler, onun sade yaşam anlayışını, ahlaki disiplinini ve düşünce dünyasını görünür kılan tanıklıklar olarak serginin merkezinde yer alıyor. 19 Aralıkta kapılarını açan sergi, 18 Ocak tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

'MÜSLÜMANLARA İLHAM OLAN ÖNEMLİ BİR FİKİR ÖNDERİ'

Programda bir konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bizim için Aliya İzzetbegoviç çok kıymetli. Sadece kardeş Boşnak halkının ilk cumhurbaşkanı, ilk komutanı ve kahramanı olması dolayısıyla değil; aynı zamanda Doğu ile Batı arasında yaşam mücadelesi veren bütün Müslümanlara ilham olan önemli bir fikir önderi olması itibarıyla. Onun için Aliya İzzetbegoviç'in 100'üncü doğum yılı vesilesiyle Aliya İzzetbegoviç Vakfı ile beraber hem Türkiye'de hem Bosna-Hersek'te çeşitli ortak çalışmalar geliştirmeye karar verdik. Bu vesileyle inşallah 2025'in sonundayız ama önümüzdeki aylarda devam edecek bir seri etkinlik inşallah Türkiye'de olacak. Onun dışında da biz İlim Yayma Vakfı olarak, Aliya İzzetbegoviç Vakfı ile beraber hem Bosna-Hersek'te hem Türkiye'de hem de daha geniş coğrafyada Aliya İzzetbegoviç'in yeni nesiller tarafından özellikle daha iyi tanınması, daha iyi takdir görmesi, fikirlerinin daha iyi bilinmesi için çalışmalar sürdüreceğiz. Ümit ediyorum ki bu biz Türkiye olarak tabii ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Boşnak kardeşlerimiz ve Bosna-Hersek için her zaman dimdik ayakta duracağız, destekçileri olacağız, elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ama bunun için de tabii ki özellikle yeni nesillerin bu yakın tarihle ilgili bilgilerini tazelememizin, Aliya İzzetbegoviç'in bize vaaz ettiği değerleri geleceğe taşıma duyarlılığımızı güçlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün başlayan sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah Ocak ayında yine Aliya'nın 100'üncü doğum yılı vesilesiyle bestelenen senfoni eserin konserinde de bir arada olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı cumalarınız olsun" dedi.

'SERGİDE KİŞİSEL EŞYALARI YER ALIYOR'

Aliya İzetbegoviç Vakfı Genel Sekreteri ve İzetbegoviç'in torunu Esma Zlatar ise sergide bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Serginin kısa süre önce yenilenen ve önemli bir yere sahip olan Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılması kendisi anlamlı olduğunu belirten Zlatar, "Sergide Aliya İzzetbegoviç'in Saraybosna'daki evden getirilen mobilyalar ve kişisel eşyalar yer almaktadır. Ayrıca hayatının farklı dönemlerine ait fotoğraflar, ona ait sözler ve 1980'li yıllarda eski Yugoslavya'da komünist yönetim zamanında hapisteyken ailesine yazdığı mektuplardan bölümler bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.