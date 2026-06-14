Alice Cooper İstanbul'da Sahneye Çıktı Şarkıları Hep Bir Ağızdan Söylendi

(İSTANBUL) - Haber: Hilal SOLMAZ

Rock müziğin yaşayan efsanelerinden Alice Cooper, İstanbul Life Park'ta farklı kuşaklardan binlerce müzikseverle buluştu. Ogün Sanlısoy ve Kargo'nun da sahne aldığı gecede Cooper, teatral şovu ve klasikleşen şarkılarıyla rock tarihinin neden hala en güçlü sahne figürlerinden biri olduğunu gösterdi.

Rock müziğin yaşayan efsanelerinden Alice Cooper, İstanbul'da verdiği konserle hayranlarına uzun süre unutamayacakları bir gece yaşattı. Sarıyer Life Park'ta gerçekleşen konser, yalnızca bir müzik performansı değil, aynı zamanda rock tarihinin sahnedeki canlı bir gösterisine dönüştü.

Konser alanına günün erken saatlerinden itibaren gelen binlerce müziksever, farklı kuşaklardan dinleyicileri bir araya getirdi. Kimi gençlik yıllarında plaklarından dinlediği şarkıları yeniden duymak için, kimi ise ilk kez canlı izleme fırsatı yakaladığı efsane sanatçıyı görmek için alandaydı.

Gecenin açılışını Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Ogün Şanlısoy yaptı. Güçlü vokali ve enerjik sahne performansıyla sevilen şarkılarını seslendiren Sanlısoy, seyirciyi gecenin atmosferine hazırladı. Sanatçının performansı boyunca konser alanını dolduran müzikseverler şarkılara eşlik etti.

Sanlısoy'un ardından sahneye Kargo çıktı. Grubun solisti Koray Candemir, konser sırasında gökyüzünde beliren gökkuşağına dikkati çekerek, "Şarkılarımızı gökkuşağına çalmak muhteşem bir şey" sözleriyle izleyicilerden büyük alkış aldı.

Grup, performansını "Yıldızların Altında" ile tamamladı. Şarkının son notalarının ardından sahnede yoğun bir hazırlık başladı. Teknik ekip dev sahneyi yeniden düzenlerken, gözler gecenin yıldızına çevrildi.

78 YAŞINDA, HALA SAHNENİN HAKİMİ

Bir süre sonra sahnenin önünü kaplayan dev siyah perde açıldı ve yükselen alkışlar eşliğinde Alice Cooper sahneye çıktı. Daha ilk andan itibaren seyirciyle güçlü bir bağ kuran sanatçı, yıllardır dünyanın dört bir yanında sergilediği teatral sahne anlayışını İstanbul'a da taşıdı. Kostümleri, karakterleri, ışık tasarımı ve sahne efektleriyle konser adeta bir rock tiyatrosuna dönüştü.

Alice Cooper'ın sahnesi yalnızca müzikten ibaret değildi. Her şarkı, görsel unsurlarla desteklenen ayrı bir performansa dönüşürken sanatçı, onlarca yıllık kariyerinin neden rock tarihinin en etkili sahne şovlarından biri olarak kabul edildiğini bir kez daha gösterdi.

Neo Events organizasyonuyla gerçekleştirilen gecenin en coşkulu anları ise kuşkusuz klasikleşmiş şarkılarla yaşandı. "School's Out", "Poison", "No More Mr. Nice Guy", "Feed My Frankenstein" ve "I'm Eighteen" çalınırken binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Özellikle "Poison" sırasında cep telefonlarının ışıklarıyla aydınlanan alan, gecenin en etkileyici görüntülerinden birine sahne oldu.

78 yaşındaki sanatçının sahne enerjisi ise gece boyunca en çok konuşulan konulardan biri oldu. Şarkılar arasındaki kısa geçişlerde bile temposunu düşürmeyen Cooper, yaklaşık iki saate yaklaşan performansı boyunca seyircinin ilgisini sürekli canlı tutmayı başardı. Sahnedeki hakimiyeti ve vokal performansı, yaşıyla ilgili tüm önyargıları ortadan kaldıran nitelikteydi.

KUŞAKLARI BULUŞTURAN BIR ROCK GECESI

Konser boyunca dikkati çeken bir diğer unsur da seyircinin çeşitliliğiydi. Anne-babalarıyla gelen gençlerden yıllardır sanatçıyı takip eden hayranlara kadar geniş bir kitle aynı şarkılarda buluştu. Bu durum, Alice Cooper'ın yalnızca bir müzisyen değil, kuşaklar arasında köprü kuran kültürel bir figür olduğunu bir kez daha gösterdi.

Gecenin sonunda sahneden ayrılırken alkışlar uzun süre dinmedi. Seyircilerin önemli bir bölümü konser alanından ayrılırken sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. "Efsaneyi canlı izledik", "Bu yaşta böyle performans inanılmaz" ve "Yılın konserlerinden biri" yorumları geceye damgasını vurdu.

İstanbul, bir kez daha dünya rock tarihinin en önemli isimlerinden birini ağırlarken, Alice Cooper da sahnede geçirdiği onlarca yılın ardından hala neden "shock rock"ın kralı olarak anıldığını gösterdi. Bu konser, yalnızca şarkıların değil, bir dönemin ruhunun da yeniden sahneye taşındığı özel bir gece olarak hafızalarda yerini aldı.

Kaynak: ANKA