Aliağa'da HABAŞ tesisindeki patlamada 6 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

HABER: FATİH ÖZKILINÇ - KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - İzmir'in Aliağa ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya tanık olanlar yaşadıklarını anlattı. İş yerinde sıra kaydı yaptırdığı sırada büyük bir patlama meydana geldiğini belirten tır şoförü Yusuf Baykan, "Her taraf toz duman oldu" dedi. Tır şoförü Tutan İlkay da "İçeride büyük bir bomba sesi gibi bir ses, yani büyük bir gürültü oldu. Tırı bile salladı" diye konuştu.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde meydana gelen patlamada, 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 8 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Patlama sırasında fabrikada sıra kaydı yaptırdığını belirten tır şoförü Yusuf Baykan, "Tam o sırada, patlama anında sıra kaydı yaptırıyordum. Ben kendim tırcıyım. Sıra kaydı yaptırırken patladı. Ondan sonra her taraf toz duman oldu. Ondan sonra zaten direkt dışarıya çıktım. Yanımda bir tane adam vardı. O korkarak geri kaçtı. Ben sıra kaydı yaptırdım. Ondan sonra dışarıya çıktım" dedi.

"TOZ, DUMAN, ATEŞ HER TARAFA YAYILDI"

Bölgede esnaflık yapan Nur Ali Ülker ise patlama sırasında tezgahını kurduğunu ifade ederek, "Burada esnaflık yapıyorum, ürün satıyorum. Yüksek bir patlama oldu. Toz, duman ve ateş her tarafa yayıldı. Bomba patlar gibi. Ondan sonra ambulanslar gelmeye başladı ve itfaiye geldi. Allah yardım etsin içeridekilere. Çok büyük bir patlama, insanın kulağını felç edecek şekilde bir patlama oldu. Gece gündüz, 7/24 çalışma var burada yani. Her vardiyada çalışan var. Gündüz vardiyası daha fazla. Çünkü bazıları gece zorunlu ama gündüz vardiyası daha fazla. Allah yardım etsin içeridekilere inşallah" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR SES ÇIKTI, TIRI BİLE SALLADI"

Yaklaşık 20 yıldır HABAŞ'ta tır şoförü olarak çalıştığını belirten Tutan İlkay da patlamadan kısa süre önce fabrikadan yüklü olarak çıktığını söyledi. İlkay, "İki saat önce, yaklaşık 2 saat önce fabrikadan yüklü çıktım. Ben fabrikada tır şoförüyüm. Yaklaşık 20 senedir HABAŞ'ta çalışıyorum. İçeride büyük bir bomba sesi gibi bir ses, yani büyük bir gürültü oldu. Tırı bile salladı. Arabayı kenara çektim, arkadaşlara sordum. Üçüncü ocakta patlama var dediler. İçeri girdiğimde hayatımda görmüş olduğum en kötü manzarayla karşılaştım" ifadelerini kullandı.

Patlamanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında bulunan 8 kişiye ulaşılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: ANKA