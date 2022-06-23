Ali Öztunç: Millete Ait Ormanlar Yandı; Uçak Yok, Helikopter Yok. Ama Saraya Dayanınca Hemen Helikopterler, Uçaklar Devreye Alındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Muğla'nın Marmaris ilçesinde süren orman yangına ilişkin, "Sayın Bakan, açıklamasında 'Kontrolsüzlük yok ama kontrol altın alınmış bir yangın da söz konusu değil. Bunun ikisi arasında bir durum var' diyor. Şaka gibi… Koca koca bakanlar şov yapıyorlar… Hemen arkamızda, Erdoğan'ın yazlık sarayına yakın, yangın şiddetli bir biçimde devam ediyor. Millete ait ormanlar yandı; uçak yok, helikopter yok. Ama saraya dayanınca hemen helikopterler, uçaklar devreye alındı" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını devam ediyor. Ali Öztunç, yangın bölgesinde bugün yaptığı açıklamada, alevlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Okluk'ta bulunan yazlık sarayına yaklaştığını ve yangına müdahalenin bu nedenle artırıldığını öne sürdü. Öztunç, Değirmenyanı mevkiinde yaptığı açıklamada, yangının 41. saatine ulaştığını belirterek şunları söyledi:

"'Yangın kontrol altına alındı' dedi bakanlar. Kontrol altına alınan yan bölge, o da yanacak bir şey olmadığı için kontrol altına alındı. Her şey yandı bitti, bakanlar diyor ki 'Kontrol altına alındı'. Sayın Bakan, açıklamasında 'Kontrolsüzlük yok ama kontrol altın alınmış bir yangın da söz konusu değil. Bunun ikisi arasında bir durum var' diyor. Şaka gibi. Devletin bakanı, Orman Bakanı böyle bir açıklama yapar mı? Sayın Bakan, '12 uçak, 45 helikopter var' diyor. Koca koca bakanlar şov yapıyorlar. Ormanlar, böcekler yanıyor, bakanlar şov yapıyorlar. Komik oluyorsunuz sayın bakanlar. Üzerinden helikopter geçirmekle yangın söndürülmüş olmuyor. Neredeydi bu uçaklar dün, önceki gece.

"ARKAMIZDA GÖRDÜĞÜNÜZ YER CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYININ HEMEN DİBİ"

Bugün var helikopterler, uçaklar. Niye biliyor musunuz? Yangın Cumhurbaşkanlığı'na dayandı da ondan. Arkamızda gördüğünüz yer, Cumhurbaşkanlığı sarayının hemen dibi. 'Gece görüşlü yangın helikopteri yok' dedik, 'var' dediler. Nerede bu helikopter? Gece oldu gelmedi helikopter. Hayırdır, çeyizlerine mi saklıyorlar bu helikopteri? Gece görüşlü helikopterin yangın söndürmeye gelmesi için Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesi mi gerekiyordu?

"BU GECE İTİBARİYLE GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLERİ DEVREYE SOKACAKLARMIŞ"

Efendim 'İhale 2 Temmuz'da başlayacak?' Ne yapacağız yani. Yangına '2 Temmuz'u bekle' mi diyeceğiz. Beşli çetenin bir ihalesi olsa iki dakikada hazırlar, bitirirlerdi. Bizim açıklamalarımız üzerine mecbur kaldılar. Bu gece itibariyle gece görüşlü helikopterleri devreye sokacaklarmış.

"KENDİNİ DEVLETİN YERİNE KOYMA SAYIN SOYLU"

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, 'Devlete iftira atıyorlar' diyor. Sayın Soylu, sen devlet değil hükümetsin. Biz, hükümeti eleştiriyoruz. Hükümetin beceriksizliğini dile getiriyoruz. Kendini devletin yerine koyma Sayın Soylu. Sen devlet değilsin, sen hükümetsin. Ayrıca diyor ki Sayın Soylu, 'Ana muhalefet partisinin genel başkanına bilgi veriyoruz' diyor. Bu doğru bilgi değil, yalan söylüyorlar. Sayın Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu'na hiçbir bakan ve kamu görevlisi bilgi vermemiştir. Koca koca bakan; vatandaşı doğru bilgilendirmek zorundasınız, yalan konuşmamak zorundasınız. Diyor ya 'Üç saatlik uykuyla duruyoruz' diye. Beli ki Genel Başkan'ımız gelince uykuları kaçmış. Çünkü gerçekleri biz kamuoyuna duyuruyoruz.

"GEÇEN YIL SINIFTA KALDINIZ. BU YIL DAKİKA BİR GOL BİR, YİNE SINIFTA KALDINIZ"

Kış boyu uyudular, hiçbir önlem almadılar. 'Etmeyin, eylemeyin' dedik. 'Geçtiğimiz yıl 170 bin hektar yandı' dedik. Hiç umursamadılar. Şimdi daha sezon başlamadan tam olarak yangınlar başladı. Acziyete düştüler. Bugün hem İletişim Başkanlığı hem Tarım ve Orman Bakanlığı video yayınlamış. Orman yangınlarını söndürmede ne kadar başarılı olduklarına ait video yayınlamışlar. Komedi yahu. Ormanlar yanıyor, siz yayınladığınız video ile ormanların yangınını kapatmaya çalışıyorsunuz. Geçen yıl sınıfta kaldınız. Bu yıl dakika bir gol bir, yine sınıfta kaldınız.

"SARAYA DAYANINCA HEMEN HELİKOPTERLER, UÇAKLAR DEVREYE ALINDI"

Sayın Soylu, 'Parayı belediyelerin için topla' diyor. Bunu söyleyen bakan, pandemi döneminde vatandaşa yardım yapılsın diye paralara el koyan bakan. Biz, 11 büyükşehir belediyemiz, 3 Ağustos'ta geçen yıl, Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının tamiratı için başvuru yaptık. Dedik ki 'Bu uçakları tamir ettirelim, yangınlarda kullanalım'. Ama ne oldu, reddettiler. Hemen arkamızda, Erdoğan'ın yazlık sarayına yakın, yangın şiddetli bir biçimde devam ediyor. Millete ait ormanlar yandı; uçak yok, helikopter yok. Ama saraya dayanınca hemen helikopterler, uçaklar devreye alındı."

ANKA / Güncel