Ali Mahir Başarır'dan Sivas Katliamı Hükümlüsü Hayrettin Gül'ün Erdoğan Tarafından Affına Tepki: Yazıklar Olsun

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sivas Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hayrettin Gül’ün cezasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedilmesini, “Bugün 80-90 yaşlarında, bu ülke için silah tutmuş generaller cezaevinde. Ölümle pençeleşiyor. Onlarla ilgili en küçük tasarrufta bulunmayan Cumhurbaşkanı, Sivas Katliamı’nın canilerine, hükümlülerine af yetkisini kullanıyor. Türkiye’deki adalet ve hukuk bu şekilde yürüyor. Yazıklar olsun” sözleriyle eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sivas Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hayrettin Gül'ün cezasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedilmesini, "Bugün 80-90 yaşlarında, bu ülke için silah tutmuş generaller cezaevinde. Ölümle pençeleşiyor. Onlarla ilgili en küçük tasarrufta bulunmayan Cumhurbaşkanı, Sivas Katliamı'nın canilerine, hükümlülerine af yetkisini kullanıyor. Türkiye'deki adalet ve hukuk bu şekilde yürüyor. Yazıklar olsun" sözleriyle eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sivas Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hayrettin Gül'ün cezasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedilmesi ve ek MTV vergisin son ödeme gününün gelmesine karşın Anayasa Mahkemesi'nin, yaptıkları başvuruyu halen görüşmemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CUMHURBAŞKANI SİVAS KATLİAMININ CANİLERİNE HÜKÜMLÜLERİNE AF YETKİSİNİ KULLANIYOR"

Başarır, Sivas Katliamı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Hayrettin Gül'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedilmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Sivas Katliamı'nın açısı hala yüreklerde. ve oradan hüküm giyen önce idam cezası alan, sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönen Hayrettin Gül, Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla tahliye edildi, bir anlamda affedildi. Oysa bugün 80-90 yaşlarında, bu ülke için silah tutmuş generaller cezaevinde. Ölümle pençeleşiyor. Onlarla ilgili en küçük bir tasarrufta bulunmayan Cumhurbaşkanı, Sivas katliamının canilerine, hükümlülerine af yetkisini kullanıyor. Türkiye'deki adalet ve hukuk bu şekilde yürüyor. Yazıklar olsun."

ANAYASA MAHKEMESİ'NE ÇAĞRI

Başarır, hükümetin getirdiği ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruyu da hatırlatarak, verginin son ödeme günü gelmesine rağmen AYM'nin konuyu karara bağlamamasını eleştirdi. AYM'ye hemen karar vermesi çağrısında bulunan Başarır şu ifadeleri kullandı:

"Milyonlarca yurttaşımız bırakın o vergiyi ödemeyi, aracına mazot koyamıyor. Ama bugün saat 17.00'ye kadar hala vakit var. Bir karar verin. 'Haksız ve hukuksuz, Anayasa'ya, vergi hukukunun ilkelerine aykırı olan bu yasayı iptal edin' dedik. Bu saat itibariyle hala bir karar çıkmadı. Herkes bizi arıyor. İnsanlar bizi arıyor. Ödeyeceğiz mi, ödemeyeceğiz mi? Bence ödenmemeli. Haksız bir vergi. Ama Anayasa Mahkemesi bir karar verseydi, her şey çok güzel olacaktı, vermedi. Şimdi bugün ödeyenler, 7'sinde Anayasa Mahkemesi kararını verirse bu paraları geri alamayacak. Böyle bir garabet, ucube bir durum var. O yüzden saatler var, verin kararınızı. Halk için, halkın cebindeki para için bu kararı verin. Bu vergi haksızdır, hukuksuzdur, adaletsizdir. Bu vergiyi tahsil etmek vicdansızlıktır"