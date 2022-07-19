Ali Mahir Başarır: "Akp Kamu İhale Kanunu Gibi Bir Kavramı Lügatten Silmiş"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) 2021 yılı sektör raporuna ilişkin, "Milyarlarca dolarlık Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, havaalanı ihaleleri nasıl 21/b ile adrese teslim yapılıyorsa, Devlet Malzeme Ofisi'nin bizler için aldığı mallarda aynı yöntem kullanılıyor. AKP, Kamu İhale Kanunu gibi bir kavramı lügatten silmiş. Siz ihaleleri madem böyle yapıyorsunuz, Kamu İhale Kanunu'nu kaldırın. Yazık, gerçekten utanç verici bir durum geldiğimiz nokta" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Başarır, DMO'nun 2021 yılı sektör raporuyla ilgili açıklama yaptı. Başarır, şöyle konuştu:

"Doğrudan temin yöntemiyle 8 milyar 67 milyonluk ihale verilmiş. Burada rekabet yok, ihaleye giren insanlar yok, açık ihale yöntemi yok, adrese teslim işler var. Benim ülkemde milyarlarca dolarlık Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, havaalanı ihaleleri nasıl 21/b ile adrese teslim yapılıyorsa, Devlet Malzeme Ofisi'nin bizler için aldığı mallarda aynı yöntem kullanılıyor.

"BİLAL ERDOĞAN'IN KAYINPEDERİNE, İL BAŞKANLARINA, İLÇE BAŞKANLARINA, YANDAŞLARINA BU KİRLİ İHALELERLE İŞ VERİYORLAR"

AKP, Kamu İhale Kanunu gibi bir kavramı lügatten silmiş. Bilal Erdoğan'ın kayınpederine, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, yandaşlarına sürekli bu kirli ihalelerle iş veriyorlar. Ama 84 milyon bu ülkede yaşıyor. Geçen sene binlerce şirket ve esnaf battı. Niye onlara iş vermediniz? Neden adalet yok? Siz ihaleleri madem böyle yapıyorsunuz, Kamu İhale Kanunu'nu kaldırın. Yazık, gerçekten utanç verici bir durum geldiğimiz nokta."

ANKA / Güncel