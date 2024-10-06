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Ali Haydar Öztürk, 93 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ali Haydar Öztürk, 93 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Türk Ruhu dergisinin sahibi ve Milli Görüş hareketinin kurucularından olan Ali Haydar Öztürk, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde 93 yaşında vefat etti. Öztürk, Türk yazı hayatında önemli bir figür olarak tanındı.

"Türk Ruhu" dergisinin sahibi, araştırmacı-yazar Ali Haydar Öztürk, tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 93 yaşında vefat etti.

Necip Fazıl Kısakürek'in en yakın dava ve ev arkadaşlarından olan Öztürk, Milli Görüş hareketinin kurucu isimlerindendi.

Öztürk, 1931'de Şanlıurfa'da doğdu. Şanlıurfa Lisesi ve Teknik Okul'dan mezun olan yazar bir süre ticaretle uğraştı. Çeşitli firmalarda müşavirlik yaptı ve yönetim kurulu başkanlığında bulundu.

"Büyük Doğu" dergisinin çıkmasına katkıda bulundu

Lise yıllarında "Büyük Doğu" dergisinden etkilenerek, İstanbul'a Necip Fazıl Kısakürek'in yanına gelen Öztürk, Kısakürek'in farklı dönemlerde yayımladığı "Büyük Doğu" dergisinin çıkmasına katkıda bulundu.

Bir süre ABD'de bulunan Öztürk, 1968'den itibaren çeşitli şehirlerde konferanslar verdi. Uzun süre İstanbul ve Ankara'da kaldıktan sonra 1997'de Aydın'a yerleşen Ali Haydar Öztürk, Aydın'da 2003'ten sonra "Kültür ve Sanatta Aydın" ve "İdare" dergilerinin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği ile Menderes Yüksek Öğretim ve Bilim Vakfı kurucuları arasında yer alan Öztürk, ayrıca Mehmet Akif Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Aydınlar Ocağı üyesiydi.

Milli Nizam ve Milli Selamet partilerinin de İzmir bölge kurucularından olan Öztürk, 1973 ve 1977 seçimlerinde Muğla ve Aydın'dan milletvekili adayı oldu. Yine aynı yıllarda Komünizmle Mücadele Derneğinin genel sekreterliği görevini yürüttü.

Öztürk'ün yazıları "Bugün", "Mücadele", "Milli Gazete" ve "Yeni Şafak" gazetelerinde, kendisinin çıkardığı "Türk Ruhu" dergisinin yanı sıra "Hilal", "Tohum" ve "Tek Yol" dergilerinde okurla buluştu.

"Türk Ruhu" dergisi

Türk yazı hayatında önemli yere sahip olan "Türk Ruhu" dergisi, Ali Haydar Öztürk tarafından 15 Aralık 1957'de İstanbul'da çıkarılmaya başlandı.

Yazı işleri müdürlüğünü Mustafa Abamor'un üstlendiği dergi, ilk iki sayıda 15 günlük, üçüncü sayıdan itibaren haftalık olarak yayımlandı. Siyasi, edebi, içtimai, dini, sanat ve kültür dergisi olan Türk Ruhu, toplamda 14 sayı olarak çıktı.

Dergi ilk sayısından itibaren Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, Dr. Cahit Tanyol, İsmail Hami Danişmend, Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan, Ord. Prof. Dr. Mustafa İnan, Münevver Ayaşlı, Dr. Nurettin Topçu ve Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver gibi dönemin önemli isimlerini kadrosunda barındırmayı başardı.

Öztürk, derginin ilk sayısında, "Davet" başlıklı sayfada, şu ifadeleri kaleme almıştı:

"Milli idealimizi kurmak için 7'den 70'e manavdan en üstün ilim adamına kadar, herkesi feragat ve fedakarlıkla el birliğine davet ediyoruz. Açılan feza devrinde saniyeleri kıskanarak Türk ruhunu bulmak ve asrın en mütekamil ilim ve sistemiyle teçhiz ederek, gerçek şahsiyetimizi çıkarmalıyız. Yıllar yılı geri kaldığımız ilim kervanına iman ve milli idealimizden aldığımız sonsuz yapıcı bir aşkla yetişmek, madde ile mana sahilini ilmin pırlanta köprüsü ile birbirine bağlamak zorundayız. Bu köprü en üstün ruh planında inşa edildiği gün, Türk Ruhu gerçek şahsiyetini bütün ihtişamıyla kazanacaktır."

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel

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