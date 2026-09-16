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Ali Gökçek'ten Bakan Osman Aşkın Bak'a: "Genç Teknoloji Desteği limitlerinin güncellenmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır?"

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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a "Genç Teknoloji Desteği kapsamında belirlenen 9 bin 500 TL'lik cihaz limitinin ve 5 bin 500 TL olan destek limitinin, uygulamanın başladığı tarihten bu yana gerçekleşen TÜİK enflasyon verileri ve kur artışları doğrultusunda güncellenmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır? Destek kapsamına giren ve güncel piyasada 9 bin 500 TL altına satılan bilgisayar ve cep telefonu modellerinin sayısı nedir" diye sordu.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a "Genç Teknoloji Desteği kapsamında belirlenen 9 bin 500 TL'lik cihaz limitinin ve 5 bin 500 TL olan destek limitinin, uygulamanın başladığı tarihten bu yana gerçekleşen TÜİK enflasyon verileri ve kur artışları doğrultusunda güncellenmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır? Destek kapsamına giren ve güncel piyasada 9 bin 500 TL altına satılan bilgisayar ve cep telefonu modellerinin sayısı nedir" diye sordu.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, örgün eğitimdeki üniversite gençliğine teknolojiye erişim olanağı sağlamak amacıyla 2023 yılında başlatılan "Genç Teknoloji Desteği"ni, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a yönelttiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, 9 bin 500 TL üst sınırı olan desteğin enflasyon karşısında işlevselliğini yitirdiğini belirten Gökçek, "İlk başladığında 340 dolar civarına karşılık gelen desteğin şimdiki karşılığı 200 doların altına düşmüş durumda. Gençlere gerçekten destek olmak isteniyorsa destek tutarı artırılmalı ve her yıl düzenli olarak yenilecek şekilde bir düzenlemeye gidilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Gökçek şunları kaydetti:

"Uygulamanın hayata geçtiği tarihten bu yana ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon ve döviz kuru artışları neticesinde; elektronik eşyalar, telefon ve bilgisayar fiyatlarında fahiş fiyat artışları yaşanmıştır. 9 bin 500 TL'lik limit günümüz piyasa koşullarında nitelikli, eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir akıllı telefon veya bilgisayar satın almayı neredeyse imkansız hale getirmiştir. Gençlerin dijital dünyadaki gelişmeleri takip edebilmesi, eğitim süreçlerini verimli bir şekilde sürdürebilmesi ve çağın gerektirdiği teknolojik yetkinlikleri kazanabilmesi adına bu destek limitinin reel enflasyon oranları gözetilerek acilen güncellenmesi şarttır."

"10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET DESTEĞİ KOTA VE KOTA HIZI BAKIMINDAN ARTTIRILMASI HEDEFLENMETE MİDİR?"

Gökçek'in önergesinde, Bakan Osman Aşkın Bak'a yönelttiği sorular şöyle:

"Genç Teknoloji Desteği kapsamında belirlenen 9 bin 500 TL'lik cihaz limitinin ve 5 bin 500 TL olan destek limitinin, uygulamanın başladığı tarihten bu yana gerçekleşen TÜİK enflasyon verileri ve kur artışları doğrultusunda güncellenmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır?

Destek kapsamına giren ve güncel piyasada 9 bin 500 TL altına satılan bilgisayar ve cep telefonu modellerinin sayısı nedir? Bu cihazların üniversite öğrencilerinin yazılım, tasarım ve akademik araştırma ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

Teknolojik cihaz yardım tutarının ve üst limitin her yıl otomatik olarak güncellenmesine olanak veren bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır? Öğrencilere sağlanan 10 GB ücretsiz internet desteğinin, günümüz çevrim içi eğitim ve dijital kaynak kullanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kota ve kota hızı bakımından artırılması hedeflenmekte midir? Mevcut destekteki örgün öğretim ve yaş sınırlamasının esnetilerek, açık öğretim ve yüksek lisans/doktora öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gündeminizde midir?"

Kaynak: ANKA
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