Ali Babacan: "Abd ve Türkiye'de, Devlet Kurumlarını Yıpratan, Kuralları Tanımayan, Hukuku Hiçe Sayan İki Lider Var"

Medyascope TV'den İslam Özkan'ın sorularını cevaplayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Şu anda hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de Türkiye'ye bakarsak, her iki ülkede de devlet kurumlarını yıpratan, devlet kurumlarını sistemde aşağıya doğru bastıran, kuralları tanımayan, hukuku hiçe sayan iki lider var. Dolayısıyla Türkiye'yle ABD şu anda yönetim tarzı olarak birbirine oldukça benziyor. ve bu popülist otokrat eğilimli liderlerin dünyada birbirlerine dair bir networkü var. Birbirlerinden de çok şey öğreniyorlar.

"'Dostum Trump' aşağı, 'dostum Trump' yukarı"

Bu buluşmayı, iki öngörülmesi zor olan ve kendi şahsi duygularının, dürtülerinin ağır bastığı yönetim tarzlarıyla iki ülkenin önemli meselelerini beraberce oturup konuşacak iki liderin buluşması olarak değerlendirebiliriz. Burada çok üzücü bir şey var. Yani bütün bu iletişimle dikkat ederseniz, Sayın Erdoğan, Trump'la ilgili yaptığı her açıklamada Trump'ın isminin başına 'dostum' sıfatını ekliyor. 'Dostum Trump' aşağı, 'dostum Trump' yukarı... Şu anda hemen yanı başımızda çok büyük bir soykırım işleniyor. Büyük bir insanlık felaketi yaşanıyor. Bugüne kadar 70 binin üzerinde sivil Gazze'de hayatını kaybetti. Bunların üçte ikisi kadın ve çocuk. Ve bu halen devam ediyor. Her gün insanlar ölüyor.

"Erdoğan'ın Trump'a iki lafın başında 'dostum' demesi benim içimi acıtıyor"

Bu soykırımı yapan kim? Şu andaki İsrail hükümeti. Peki bu İsrail hükümetini en çok destekleyen kim? Arkasında kim var? Trump var. Şu anda yanı başımızdaki bir coğrafyada, Filistinli kardeşlerimizin her gün katledilmesine en büyük desteği veren insana, yani Trump'a siz 'dostum dostum' diye hitap ediyorsunuz. Bizim bir atasözümüz vardır; 'Dostunun kim olduğunu söyle, ben de sana senin kim olduğunu söyleyeyim' diye. Böylesine büyük bir insanlık felaketinin ortasında Erdoğan'ın Trump'a iki lafın başında 'dostum' demesi benim içimi acıtıyor, insan olarak içimi parçalıyor. Ama bu ülkenin vatandaşı olarak da hicap duyuyorum."