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Albüm: Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'dan askeri teçhizat taşıyan kamyonları hedef aldık

Albüm: Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'dan askeri teçhizat taşıyan kamyonları hedef aldık
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HADRAMUT, 8 Eylül (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler pazartesi günü hükümet güçlerinin kontrolündeki Hadramut vilayetinde bir konvoya balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

HADRAMUT, 8 Eylül (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler pazartesi günü hükümet güçlerinin kontrolündeki Hadramut vilayetinde bir konvoya balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Açıklamada, Suudi Arabistan'dan askeri teçhizat taşıdığı iddia edilen kamyonların El-Vadiye askeri kampına doğru ilerlediği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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