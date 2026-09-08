Albüm: Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan'dan askeri teçhizat taşıyan kamyonları hedef aldık
HADRAMUT, 8 Eylül (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler pazartesi günü hükümet güçlerinin kontrolündeki Hadramut vilayetinde bir konvoya balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.
HADRAMUT, 8 Eylül (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler pazartesi günü hükümet güçlerinin kontrolündeki Hadramut vilayetinde bir konvoya balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.
Açıklamada, Suudi Arabistan'dan askeri teçhizat taşıdığı iddia edilen kamyonların El-Vadiye askeri kampına doğru ilerlediği kaydedildi.
Kaynak: Xinhua