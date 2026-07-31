Albüm: Türk seramik sanatçısı Dar, UNESCO kararıyla daha fazla kişinin Jingdezhen'i keşfetmesini umuyor

NANCHANG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Jingdezhen Seramik Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Pelin Dar, Çin'in "Jingdezhen El Yapımı Porselen Sanayi Alanları'nın", 25 Temmuz'da Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 48. Dünya Miras Komitesi oturumunda UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının kendisini çok sevindirdiğini söylüyor. Yaz tatili için Türkiye'de bulunan Dar, bu adım sayesinde daha fazla insanın Jingdezhen'i keşfedip beğenmesi temennisini dile getiriyor.

Dar, atölyesinde tanıttığı "Gizli Dostluk" adlı seramik eserinin, Ming Hanedanlığı dönemine ait kadın figürleri ve ejderhalar gibi Çin'e özgü unsurları geleneksel Türk çiçek motifleriyle buluşturarak iki medeniyet arasındaki tarihi bağları yansıttığını belirtiyor.

Dar'ın Çin'e olan ilgisi çocukluk yıllarında başlamış. Dar, Çin ile Türkiye arasında ticaretle uğraşan teyzesinin kendisine hediye olarak Jingdezhen porselenleri hediye ettiğini ve biraz Çince öğrettiğini söylüyor. 2023 yılında uluslararası sanatçı misafir programı kapsamında Jingdezhen'e giden Dar, daha sonra doktora eğitimi için orada kalmaya karar vermiş.

Çin'in "porselen başkenti" olarak bilinen Jingdezhen ile Türkiye arasındaki bağlar İpek Yolu'na kadar uzanıyor. Çin'in mavi-beyaz porselenleri yüzyıllar önce Osmanlı İmparatorluğu'na ulaşarak Türk seramik sanatının gelişimini etkiledi. Günümüzde ise Topkapı Sarayı Müzesi, Çin dışında dünyanın en büyük mavi-beyaz Çin porseleni koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapıyor.

Dar, son üç yıldır Türk öğrencileri Jingdezhen'e, Çinli öğrencileri ise Türkiye'ye getiren programlar düzenleyerek iki ülke arasındaki seramik alanındaki etkileşimi teşvik ediyor. "Bir Türk sanatçı olarak iki ülke arasında köprü olmaktan gurur duyuyorum" diyen Dar, "Jingdezhen El Yapımı Porselen Sanayi Alanları'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının, daha fazla insanı bu kentin kültürü ve zanaatkarlık geleneğini tanımaya teşvik etmesini umuyorum" ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: Xinhua