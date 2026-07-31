Haberler

Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi

Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olivia Attwood, eski sevgilisi Bradley Dack hakkında bazı ekran görüntülerini paylaşacağını söylemişti. Ancak ünlü oyuncunun bu açıklamasının ardından beklenen paylaşım gelmedi.

İngiliz televizyon yıldızı Olivia Attwood, özel hayatıyla ilgili yaşanan gelişmelerin ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Eski sevgilisi Bradley Dack hakkında bazı ekran görüntülerini paylaşacağını söyleyen Attwood’un bu hamlesi merak konusu oldu.

Attwood, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda “ortalığı karıştıracak” bazı görüntüler paylaşabileceğinin sinyalini vermişti. Ünlü isim, takipçilerine beklenen açıklama için mesajlar verirken, daha sonra bu paylaşımı gerçekleştirmedi.

“EKRAN GÖRÜNTÜLERİ ŞU AN DURAKLATILDI”

Olivia Attwood, menajerinin kendisine daha sakin kalmasını söylediğini belirterek, “Ekran görüntüleri şu an duraklatıldı çünkü menajerim büyüklük bende kalsın istedi” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü isim, bu süreçte Ibiza’da yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti. Altın renkli transparan bir elbiseyle verdiği pozları paylaşan Attwood, “Bundan sonra ne yapacağımı kimse bilmiyor, özellikle de ben!” sözleriyle esprili bir açıklamada bulundu.

ESKİ SEVGİLİSİ HAKKINDAKİ İDDİALARLA GÜNDEMDE

Attwood, eski sevgilisi Bradley Dack ve Emily Moloney hakkında çıkan ilişki iddialarının ardından dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Dack ve Moloney cephesinden ise ilişki iddialarına yönelik farklı açıklamalar gelmişti.

Olivia Attwood’un paylaşacağını söylediği ekran görüntülerinin gelip gelmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi

Cem Küçük için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlama

İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor

TÜGVA'nın dev programı RAMS Park'ta yapılıyor
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti

Kızın ailesi saldırdı, polis eşliğinde nikah kıydılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler

Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler
Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama olay

Melih Gökçek'in bağışını iade etti! Verdikleri cevap olay
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
İspanyol'daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı

Avrupa'yı sarsan kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu

Bu görüntünün bedeli çok ağır oldu

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
Binali Yıldırım'ın kapısını açan görevlinin kapısını da başkası açtı

İlginç görüntüler Türkiye'den! Kapıyı açanın kapısını açan adam