Haberler

Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi

Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi Haber Videosunu İzle
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ ve ‘Şantaj’ suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi. Cem Küçük savcılık ifadesinin ardından ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Küçük, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem Küçük hakkındaki iddiaların ayrıntıları belli oldu. Soruşturmanın; bazı iş insanlarından maddi menfaat sağlama karşılığında sosyal medya paylaşımları yapıldığına yönelik şikayetler ile İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bazı ifadeleri üzerine açıldığı öğrenildi.

EMNİYETTEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Cem Küçük'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Küçük, savcılık sorgusunun ardından "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

DOSYADA YER ALAN AĞIR İDDİALAR

Gözaltı kararının ardından soruşturmanın detaylarını A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında paylaştı. Başsavcılık kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, soruşturma sadece maddi menfaat karşılığında yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı kalmadı. Küçük'ün bazı iş insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler de Başsavcılık tarafından mercek altına alındı. Bu temaslar sırasında iş insanlarına yönelik tehdit içerikli ifadelerin kullanıldığı iddia edildi.

"BÜYÜK İSİMLERİ KULLANARAK KORKUTMA" SUÇLAMASI

Dosyaya yansıyan en dikkat çekici iddialardan biri de şantajın boyutu oldu. Küçük'ün, hedef aldığı iş insanlarını baskı altına almak için yüksek mevkilerdeki kişilerin ve bazı etkili kurum isimlerinin gücünü kullandığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında, bu tehdit ve şantaj iddialarını destekleyen aleyhte tanık beyanlarının yanı sıra Başsavcılığa sunulmuş resmi şikayet dilekçelerinin de bulunduğu belirtildi.

MASAK RAPORLARI TESPİTLERLE ÖRTÜŞÜYOR

Soruşturmanın mali ayağında ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri dikkat çekti. Canlı yayında aktarılan bilgilere göre, dosyada yer alan MASAK raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının finansal konulardaki tespitleriyle örtüşüyor. Bu raporların, Küçük hakkındaki mali iddiaları doğrulayacak nitelikte olduğu ifade ediliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talebi

CHP'nin en güçlü ilçe belediyelerinden! Başkan için tutuklama talebi
Cem Küçük’ün savcılık ifadesi ortaya çıktı: 538 bin liralık para hareketini böyle savundu

Dudak uçuklatan para hareketine savunması ilginç
Stadyum hıncahınç dolu! TÜGVA Yaz Okulları final programı RAMS Park'ta yapılıyor

TÜGVA'nın dev programı RAMS Park'ta yapılıyor
Arnavutköy'de olaylı nikah: Ailenin engel olmak istediği evlilik polis eşliğinde gerçekleşti

Kızın ailesi saldırdı, polis eşliğinde nikah kıydılar
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAlemi gezen:

Umarım herkese ders olur hükümet yanlısı veya muhalif farketmez suç suçtur, işkembeden sallamayacan.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhg hg:

taraf fark etmez suç suçtur

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıGerçeğin Peşinde Resul Aydın:

Şüphesiz etme bulma dünyası

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜNİR VERİVER:

oo yalan haberden böyle gidiliyorsaa. bir sürü internet sitesi var akit var.melih var.varda var

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtongerilhan@gmail.com:

Gereği yapılırsa halkın adlalete güveni daha da artacaktır.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuammer null:

cem küçük yalnızdır...????????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berna Laçin, Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi

Ahbap soruşturmasında Berna Laçin: Ben de merak ediyorum
Dehşet anları kamerada! İyi niyeti yüzünden canından oldu

Dehşet anları kamerada! İyi niyeti yüzünden canından oldu
Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan da kadın
Melih Gökçek de Yeni Parti için bağış yaptı! Gönderdiği tutar bomba

Yeni Parti için o da bağış yaptı! Dekontu paylaştı, rakam bomba

Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...

Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri

İsrailli diplomattan Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye sözleri
İspanyol'daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı

Avrupa'yı sarsan kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu